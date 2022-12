Fuerte pelea de Coti y el Conejo en Gran Hermano 2022: "Pelotu.. de mier.."

"Me molesta y no lo voy a ocultar porque no tengo porqué ocultarlo. A mí sí me molesta, si me voy a quedar sola, me voy a quedar sola con la verdad", le dijo Coti al Conejo.

Al ver que la joven correntina se iba, el Conejo le decía: "Vení". Como ella no contestaba, ahí el cordobés se molestó mucho: "Bueno, dame la cadenita. Sos tan ridícula".

Y ya en el living, le dijo muy enojado: "No contés más conmigo en nada. Con esas cosas muy personales no se jode, hacé lo que vos quieras... Pelotu.. de mier..".

Tremendo.

Tremenda pelea a los gritos de Coti con Romina y Julieta en Gran Hermano 2022

La arriesgada jugada de Coti Romero en hacer la espontánea en la casa de Gran Hermano 2022 marcó un antes y un después en la convivencia con el resto de las chicas.

Ya con la salida de Daniela Celis, una de las elegidas en la polémica espontánea, hace unas horas se dio un fuerte cruce entre Coti, Romina Uhrig y Julieta Poggio. Romina y Julieta cuestionaron fuerte a la correntina por su actitud de hacer la espontánea.

"Se me cayó una persona que creía que era buena persona. Mentirosa", le dijo sin vueltas la ex diputada a la correntina. A lo que la joven dijo con ironía adelante de todos: "Les aviso una cosa chicos: acá no se juega, tienen que prometerle...".

"Callate un poco", le dijo Romina ante los gritos de Coti, quien luego apuntó contra Julieta: "Sabes cómo funciona Gran Hermano, hermosa, princesa...".

"Dejá de gritar, estás gritando porque tenés el culo sucio", le advirtió fuerte Disney. "Andá bolu.. no viste nunca Gran Hermano", se defendió Coti.