Fuerte respaldo de Fernando Burlando a Romina Manguel tras los dichos de Elba Marcovecchio

En medio revuelo que generaron los dichos de Elba, Fernando Burlando sorprendió a todos con un mensaje contundente en Twitter en apoyo a Romina Manguel.

"Mas valioso que los códigos son las conductas. Vos sabes que códigos tiene cualquiera pero sostener una conducta es solo para personas especiales", manifestó el jurista.

Y cerró: "Por eso sos ejemplo de profesional, de madre, de mujer, de amiga, de verdadera amiga. Te manejas solo a partir de esa actitud de vida tuya intachable y honesta. Los códigos son para la mafia. Y tu tiempo es tan valioso como tu integridad. Todos sabemos quién sos".

Elba Marcovecchio reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata: "Se metía en mi matrimonio"

En LAM (América TV), Elba Marcovecchio tuvo este martes un mano a mano con el conductor Ángel de Brito y reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata.

"Por primera vez, Elba Marcovecchio confirma que Romina Manguel fue amante de Jorge Lanata", anunció el presentador antes de mostrar la última parte de la entrevista con la abogada.

"Romina Manguel dijo que habías alejado a Lanata de todo su entorno íntimo", le comentó De Brito. "Vos querés que te cuente la verdad. Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. Yo no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí", le respondió.

"Jorge, conmigo, decía que era un león vegetariano y que se portaba re bien, y yo le creo. Yo realmente le creo su fidelidad, misma fidelidad que él a mí me pedía", siguió.

"Cuando había mensajes que eran banquina me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar", contó. "Imaginate si me encontraba con un mensaje de ese tenor unívoco, que no admite juegos", resaltó.

Acto seguido, De Brito le consultó: "O sea, ¿Manguel quería tener una relación con él? ¿O la habían tenido y la quería retomar? ¿Cómo es? ¿Fueron amantes?".

"Jorge me había contado que sí él había tenido una relación con ella. No sé, lo que sí es seguro es que, cuando nosotros estábamos casados, ella le mandaba mensajes a Jorge particulares", afirmó.

"¿Por ejemplo?", quiso saber el comunicador. "Y... 'Lo que te haría por una cartera Hermès'. Heavy, estábamos casados", reveló. "Y así... cuarenta mensajes más", agregó.