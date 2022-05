Fuerte rumor de la China Suárez y Rodrigo De Paul: ¿engañó a Tini Stoessel?

Luli Fernández contó: "Me dicen que China Suárez y De Paul se vieron ahora que ella viajó a Madrid. Quería saber si tenías info de eso. Si podés, confirmámelo vos que estás allá y atrás de todo", le escribió. "Sí. Pero no voy a contar nada de ello", fue la respuesta del español.

Lussich, por su parte, comentó que en caso de que De Paul y Tini no sean novios, como él cree, "formalmente también puede haber deslices más permitidos, y ahí entra la China Suárez”, agregó.

"La pregunta es: ¿Rodrigo de Paul retrasó la llegada de su ex (Camila Homs) a Madrid para poder estar tranquilo y poder encontrarse con la China? Hay un blanqueo de romance con Tini Stoessel hasta ahí. Porque ellos no blanquearon un noviazgo. Un fotógrafo los encontró en Ibiza dándose murra. Eso es otra cosa", agregó.

"Para mí este muchacho sigue pistoleando fuerte, y como la China Suárez fue a Madrid por los Premios Platino, y fue al estadio del equipo de De Paul a patear esos penales", cerró.

Embed

Un tatuaje y una frase confirman la crisis de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul

A Tini Stoessel y a Rodrigo de Paul los encontraron juntos caminando por Ibiza y con eso se confirmó el romance. El jugador del Atlético Madrid y la Selección comenzó con la cantante en medio de un escándalo de separación con Camila Homs, la mamá de sus dos hijos.

La ex del deportista viajó este fin de semana a Europa para llevar a sus hijos a reencontrarse con su padre, mientras la cantante volvió al país donde no pasó desapercibida: fue a una fiesta y la rompió cantando en el escenario.

Pero esa separación vino con rumores de crisis: Tini se hizo un tatuaje diminuto de un corazón roto que sus fans descubrieron y demostraron en la redes sociales.

"Tini apareció con un tatuaje nuevo que no tenía antes de ir a Ibiza y el nuevo tatuaje es un corazón roto. Si estás tan enamorada y tan bien, ¿por qué te tatuarías eso?", analizó Estefi Berardi en Mañanísima, Ciudad Magazine.

“La noche anterior a viajar a Ibiza con Rodri De Paul ella fue al cumpleaños de Antoine Griezmann, en donde él la habría presentado, y no lo tenía”, dijo la panelista y agregó: “A mí lo que me dicen es que ellos están re enamorados, pero Tini no la está pasando del todo bien con esta situación porque ella viene con una carrera impecable y siempre ha tenido novios que no venían con una historia detrás".

LO que sucede es que la cantante quedó como la tercera en discordia entre De Paul y Homs, y tanto ella como su familia tienen miedo que esto la perjudique. "No le gusta a ella ni le gusta al papá, que le maneja la carrera y es un genio... A ella la siguen muchas chiquitas y estos escándalos afectan su imagen porque los jóvenes eso no lo entienden", agregó Carmen Barbieri.