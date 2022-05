Polémico like de Camila Homs a la China Suárez: "¿Quién iba a imaginar?"

"Camila Homs. ¿Quién iba a imaginar lo que pasó después? Pobre mujer, no sabía, lo que es la vida…", agregó la periodista, dejando en claro que el año pasado la modelo seguía a la actriz en Instagram y le daba like a sus publicaciones.

Días atrás, Maite Peñoñori había contado que la China y De Paul se habrían encontrado aunque sea dos veces el año pasado: "Yo le pregunté a una persona del entorno de él si estuvieron. Y me dice 'dos veces, por lo menos, confirmado'. Una, fue en Madrid, y la otra en Buenos Aires. En Buenos Aires fueron al Ombú".

La drástica decisión de Camila Homs en su viaje a encontrarse con Rodrigo de Paul

Camila Homs vive un momento de mucha exposición tras confirmarse el romance de su ex Rodrigo de Paul con Tini Stoessel, La modelo vivía en Madrid, España, con el futbolista, pero tras la separación se vino para la Argentina con sus dos hijos y estuvo evitando volver al Viejo Continente, hasta ahora.

La modelo regresó a España por el acuerdo que tiene con el centrocampista para que pueda reencontrarse con sus dos hijos pequeños. Sin embargo, las cosas entre ellos están ásperas: la foto de Paul en Ibiza con Tini no le gustó nada a Camila y su familia, y él se enojó mucho con ella por la fuerte exposición en medios que tuvo en nuestro país.

“La semana pasada, cuando Estefi Berardi dijo que iba a viajar, ella ya lo tenía pactado y lo había tenido que cancelar y suspender. Se le complicó un poco con el abogado (y lo hizo) para calmar las aguas entre ellos porque hubo una pelea de por medio”, dijo Yanina Latorre en LAM.

"Hubo un acuerdo mediante el abogado de ella, Mariano Cúneo Libarona, que medió entre ellos. Está todo muy tranquilo, todo muy armónico entre De Paul y Cami, que viajó con sus dos hijos; y esta vez no viajó la mamá de Rodrigo”, agregó la panelista.

Ahora, el detalle que pidió la modelo fue alojarse en un hotel y no en la casa que compartía con su ex, en la que tendría una habitación para ella. Pero Camila no quiso hospedarse allí y para estar más tranquila irá a un hotel.

“Él tiene un mejor amigo con el que siempre viaja y con los que se instaló en una casa. Los dos chiquitos se van a quedar con Rodrigo y el matrimonio, Cami va a ir a un hotel porque está cansada y estresada con todo lo que pasó”, sumó Latorre.