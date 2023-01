Fulminante opinión de Silvia Kutica sobrel el Colectivo de Actrices: "Lo que hacen es..."

“No formé nunca parte del Colectivo de Actrices y pienso que son cosas muy personales, lo que sí me parece que la vara siempre tiene que ser igual y a veces no se procede con el ojo puesto de la misma manera hacia todas las personas, los hombres en este caso involucrados”, comenzó diciendo la actriz de manera contundente, en charla con Mitre Live.

En ese sentido, fue más allá y siguió con su reflexión sobre el trabajo que llevan adelante sus colegas “Yo pienso que lo que hacen es raro por lo menos para mi punto de vista, ahí es como que para mí hace agua y me parece que se politizó”.

“Yo trabajé con Juan Darthés en dos o tres tiras y personalmente si me preguntas a mí yo no vi nada, que la Justicia actúe para todo”, agregó Silvia al ser consultada por la denuncia de Thelma Fardin contra el actor en diciembre de 2018.

“Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político, que no tiene que ver con lo político en sí”, había manifestado Viviana en su momento sobre su renuncia.

Además explicó que, en principio, se involucró por la lucha del aborto legal, entendiendo que fue una “situación política” que ella apoyaba. Sin embargo, con ese derecho ya conquistado, no se sentía representada por sus colegas.

El cronista le preguntó si hubo algún momento en el que hizo un click: “Hubo un episodio, pero prefiero no nombrarlo porque no es algo mediático e involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada. Fue ahí cuando me di cuenta de que estaba tomando un color demasiado partidario y no es lo que a mí me convoca”.

A horas de nacer, Luis Luque y Silvia Kutica presentaron en sociedad a su primer nieto

En el mayo de este año, la icónica pareja de actores argentinos integrada por Luis Luque y Silvia Kutica anunció con mucha emoción que en el mes de agosto se convertirían en abuelo de Faustino. Fue a través de un posteo en el que la abuela compartió la ecografía del bebé a nacer, mientras que el abuelo hizo lo propio con un video anunciando la feliz noticia, dado que su nuera ya llevaba unos cinco meses de gestación.

Finalmente, las 40 semanas se cumplieron y durante la mañana de este miércoles fue la mujer de Luis Luque quien pudo dar la feliz noticia del nacimiento del bebé que los convirtió en abuelos. A través de un posteo desde su cuenta de Instagram mostró al recién nacido a minutos de haber salido del vientre de su mamá.

Al ver la cantidad de mensajes de felicitaciones y de amor que recibió en su red social, la actriz optó por subir un breve video para agradecer. Sin mucha pericia en el manejo de la tecnología, ya que la imagen se ve torcida, Kutika contó "Subí hace un ratito la foto de nuestro nieto y les voy a dejar a todos un beso enorme... Gracias por los mensajes, gracias por los cariños".

E inmediatamente explicó cuáles son sus sentimientos. "Es una aplanadora... te pasa algo por encima que no sabés bien qué es. Pero no quería dejar de agradecerles y de compartir este momento... Muchas gracias por los hermosos deseos y los mensajes tan cariñosos", cerró la mujer de Luis Luque.