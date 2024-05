Furia encaró fuerte a Mauro en Gran Hermano y puso en jaque la relación: "No te podés ocultar más"

“Bueno, ¿Qué me querías decir ayer?”, preguntó Mauro, algo desconcertado y molesto. “No, que quiero entender por qué te peleás así con Emma, tan fuerte. También quiero entender por qué me decís ´no hace falta que me entiendas´. (…) O sea, creo que vos me tenes que explicar mas a mí, que yo a vos, porque yo no entiendo nada”, respondió tajante Furia.

Furia y Mauro en el sauna

Al tiempo que arremetió con su lista de reclamos: “O tal vez sí entiendo, pero bueno, a veces uno no quiere ver. Ahora lo que pasó con Florencia, tipo, todos te miraron con una cara boludo. O sea, yo te dije, no me molesta que juegues con los chicos, pero si estoy con vos ¿Por qué no querés jugar conmigo? También eso me lo pregunto”.

Ahí, Mauro argumentó: “La voté porque pensé que la iban a votar y también para…”, “Para no tirar los votos a la basura”, interrumpió Juliana ansiosa y Dalessio asintió “También, claro”. “Hiciste como un favor para que entre Flor”, recriminó entonces Furia y disparó picante: “Nadie te reta, todos tienen un equipo. No te podés ocultar más, ya lo ve todo el mundo boludo”.

En ese momento, Mauro no dudó en defender su juego de manera tajante. “No juego con ellos, o sea, lo que pasa es que me respetan”, disparó a pura ironía. “Bueno, es lo mismo, te consideran parte de su grupo. (…) Quiero preguntarte igual algo, quiero entender por qué se pelean tanto a ese nivel (con Emmanuel)”, insistió Furia y él volvió a defenderse: “El tipo está todo el día viendo que hago”.

La contundente pregunta que Furia le hizo a Mauro en Gran Hermano

En ese momento, Furia fue directa con Mauro Dalessio y le preguntó sin filtro “¿Queres estar con el chabón o cogértelo?", y ante su sorpresa Juliana volvió sobre el juego: “¿Por qué no queres jugar con Furia? No entiendo”, recriminó una vez más. Pero él fue claro: “Nunca dije que no quiero jugar con vos”.

“Me das fidelidad en un aspecto, pero después yo veo que dentro de la casa te movés de otra manera. (…) Estar con alguien que supuestamente me quiere un montón, y por juego me está arruinando, a mi no me gusta”, disparó la jugadora más sincera y picante que nunca.

Furia y Mauro en el sauna

Pero una vez más Dalessio argumentó su accionar. “Yo simplemente hago lo que a mi me conviene. A mí. (…) Juego para mí. El tema es que me empezaste a gustar mucho y se ve un poco afectado eso a veces. Yo ahora no quiero que te vayas ni en pedo, por ejemplo”, confesó.

En tanto, la doble de riesgo volvió a ser clara con quien aún considera algo más que un simple compañero de juego: “Bueno, yo solo quiero decirte que ´Los Bros´ son mis enemigos en esta casa y que vos te juntás con quien vos querés...”, pero Mauro la interrumpió y le confesó directo: “Si tengo que elegir estar con vos o con ellos, claramente te voy a elegir a vos”.