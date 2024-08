Furia de Gran Hermano mete presión para el Cantando 2024: el video que se volvió viral y enloqueció a sus fans

"La Tora (Lucila Villar) me dicen que está cerrada para Gran Hermano 2025", aclaró Ángel de Brito sobre el futuro televisivo de otra ex GH.

Embed

Lo cierto es que en medio de que su nombre suena fuerte para estar en el Cantando 2024, Juliana Furia Scaglione compartió un video en las redes sociales que se volvió viral e ilusionó a su fandom.

En el mismo se la puede ver con una peluca cantando el clásico de Queen, The Show Must Go On, y su entonación del tema de la icónica banda que lideró Freddie Mercury emocionó a todos sus seguidores.

Al escucharla, los fanáticos de la tatuada hacen fuerza para que finalmente la polémica ex GH pueda estar en la próxima edición del Cantando. Veremos qué sucede.

furia cantando.jpg

Furia apuntó a María Becerra, los fans le pararon el carro y quedó expuesta de la peor manera

El pasado fin de semana, Furia y Emma Vich estuvieron en Vorterix, a donde asistieron para participar de una fiesta en la cual promocionaban Borracha, el tema que María Becerra realizó junto a Gloria Trevi.

En Toda, el programa de Alex Caniggia en el streaming Carajo, la entrenadora de crossfit aseguró que la cantante tenía que concurrir a ese evento, pero pegó el faltazo.

"Emma Vich me invitó al lanzamiento de Borracha de María Becerra. Yo le digo '¿está seguro?'. Y me dice: 'Sí, me invitaron, si querés venir, vení'. Entonces fui, como cualquier ser humano común entramos esperando a que en algún momento caiga María Becerra, y nunca vino", sostuvo.

De hecho, Furia afirmó que tuvo que subirse al escenario y suplir la ausencia de María Becerra. "Nos subimos al escenario Emma y yo. Nos comimos toda la noche ahí. Jamás pensé que me iba a subir al escenario de la Plop y así fue. No sé por qué no fue pero no está bueno dejar pagando a la gente. Yo tuve que divertir a su gente...", manifestó.

Embed

Ante las declaraciones de la ex Gran Hermano, los fans de María Becerra reaccionaron y le explicaron que se trató de una fiesta temática, que no incluía la participación de la artista.

"Ella piensa que una fiesta temática de un artista significa que el artista efectivamente va a estar ahí no se puede ser tan plateada", "Alguien que le avise que si en la Plop van a presentar el tema de María Becerra, no significa que ella debía estar ahí", "Furia fue engañada a la fiesta Plop... que risa, nadie le dijo que no iba María Becerra", "Que desconsiderada María Becerra al no suspender su gira por España para ir a la Plop",fueron los comentarios de los usuarios en Twitter tras los dichos de la estratega.

María Becerra anunció que se iba de la red social X por el constante hostigamiento de los haters. Al hacerse eco de la noticia, Furia decidió atacarla duramente y hasta hizo una fuerte acusación.

Mientras discutían sobre el tema en el programa de streaming Toda, Carajo, Juliana decidió contar la mala experiencia que tuvo con la cantante cuando fue al evento por el lanzamiento de uno de sus temas.

"Emma Vich me invitó al lanzamiento de Borracha de María Becerra. Yo le digo '¿está seguro?'. Y me dice: 'Sí, me invitaron, si querés venir, vení'. Entonces fui, como cualquier ser humano común entramos esperando a que en algún momento caiga María Becerra, y nunca vino", aseguró.