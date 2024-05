Furia habló de su estado de salud como nunca antes en Gran Hermano: "No me quiero morir"

“Yo siento que la gente me apoya. Si estoy acá es por algo y lo digo siempre: el día que me vaya va a ser porque la gente no me quiera acá”, agregó.

Furia demostró que está dispuesta a hacer lo necesario para curarse: “Yo no me quiero morir, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Si me pasa algo de acá a unos meses, yo ya viví lo mejor”.

Embed

“Mi vida fue una locura completamente, desde tirarme de un edificio hasta ver fallecer a mi vieja y ver sufrir a mi papá. Mi vida fue un boomerang todo el tiempo. Yo sabía que algo grande se me venía”, sostuvo.

Por otro lado, Juliana señaló que cree que todo es por algo. “Cuesta un poco tragarse el dolor o seguir adelante o cagarse a palo porque hacer alto rendimiento llega un momento en el que también te castiga. Creo también que viene por el estrés, por decir ‘yo puedo con todo’”", añadió.

“Quiero que a la gente le quede claro que no es por el estrés que me agarré acá porque yo acá no tuve ningún estrés. Yo entre a la casa siendo Juliana y me convertí en otra. Agradezco muchísimo todo lo que crecí acá adentro”, remarcó.

“Son cosas que pasan. Yo lo digo siempre me tragué el dolor y no sacarlo o no contarle a nadie o no hacer psicología un poco te ensucia por dentro. Hacerse el fuerte todo el tiempo te pasa factura. Yo creo que es eso”, siguió.

Furia también mencionó que estar en GH la ayuda a superar este momento difícil: “Trato de no pensar, la casa hace que no piense en eso porque estoy trabajando con el juego todo el tiempo en mi cabeza. Este es el mejor momento de mi vida y quiero vivirlo así”.

Por último, la jugadora reiteró su filosofía ante las adversidades. "Te soy sincera, no me quiero morir y no me va a pasar eso porque voy a lograr que eso se retrase. Cuando toca, toca; hoy, ahora no”, cerró.

Furia expuso a Darío por un problema escatológico en Gran Hermano

Furia expuso a Darío Martínez Corti, que está con un problema escatológico y eso empieza a molestar en la convivencia en Gran Hermano. La jugadora agarró el teléfono rojo y simuló una charla con la producción y luego con Francisco, el hijo del hombre de La Plata, que hace días estuvo de visita en el reality.

"Traigan más perfume porque hay un olor a pedo terrible en la casa desde que trajeron a Darío de La Plata, le cae mal el flan, le cae mal la leche", comentó la entrenadora de crossfit.

Luego, Furia se dirigió a Francisco, el hijo de su compañero. "Escúchame, ¿qué te pasa?, ¿qué te hacés en dandy en mi casa? No, nene. Primero andá a hacer el casting y, si te toca a entrar, te toca... y sino entrás de suplente como tu viejo, que me chupa bien la pij... Lo siento mucho por tu papá, pero este juego es nuestro", siguió.

Y remató: "Se nota que ustedes eran grandes espectadores. Y lo van a seguir siendo, mi vida. Le dio un poco de cámara tu viejo. Ahora, a fumársela. Si querés meterme a toda La Plata en mi contra, yo te voy a meter toda Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, te meto también Holanda, Alemania, y que se vaya todo a la m...".