Furia en las redes con Wanda Nara al verse la participación de Oriana Sabatini en ¿Quién es la máscara?

Oriana Sabatini con Oreiro e investigadores Quién es la máscara.jpg Este lunes se vio la participación de Oriana Sabatini en ¿Quién es la máscara? (Telefe), si bien Wanda Nara ya lo había spoileado la semana pasada.

Así, el fandom de ¿Quién es la máscara? no dudó en descargar toda su furia contra la ¿ex? de Mauro Icardi desde la red social Twitter a medida que avanzaba el programa durante la noche del lunes. Allí pudieron verse duros mensajes como "Wait. La Wanda Nara subió hace dos semana una foto con Oriana vestida con el disfraz jajajja me meo! El peor spoiler de la tv argenta Wanda! #QuienEsLaMascara" o "Qué gracia tiene si la retardada de Wanda Nara ya spoileó que era Oriana Sabatini. You have one job #quieneslamáscara".

Pero eso no fue todo. Porque otros internautas también pidieron la cabeza de la rubia por su fatal error. "#quieneslamascara no la banco más a Wanda Nara, le copia todo a Karina, es más se hace la sorprendida con que no sabía que era *Oriana Sabatini la dragona", disparó una internauta que minutos antes posteó "Confirmen, si a todos nos haría tan feliz si sacaron a Wanda Nara como investigadora #QuienEsLaMascara".

La explosiva reacción de Wanda Nara cuando le nombraron a la China Suárez en ¿Quién es la máscara?

En tanto, la semana pasada en ¿Quién es la máscara?, el reality musical que conduce Natalia Oreiro en la pantalla de Telefe, se vivió un momento más que tenso. Al menos para Wanda Nara. Porque a Roberto Moldavsky, se le ocurrió picantear a su compañera sugiriendo que debajo de una de las participantes podría estar nada menos que su archi enemiga, la China Suárez, la responsable de desatar el Wandagate hace casi un año provocando una crisis de la rubia con su marido, Mauro Icardi, llegando a la actual ruptura.

China Suárez Wanda Nara .jpg Wanda Nara reaccionó cuando le nombraron a la China Suárez en ¿Quién es la máscara?: "Ya la desenmascaré".

Con su habitual picardía, el humorista miró a la mayor de las Nara tras la performance de la sapa Mansa, quien interpretó la canción Despechá -de Rosalía- y aseguró que allí podría estar Eugenia la China Suárez, generando una explosiva reacción por parte de Wanda que no se calló nada.

"Es lo que estaba esperando que pase. Y ocurrió... Te lo quiero decir tomándote de la mano" le dijo Moldavsky a Wanda Nara con una sonrisa de oreja a oreja. Al tiempo que disparó sin filtro: "Tengo una noticia un poco polémica. Todo esto japonés que ves acá, ¿viene de Sangre japonesa [el nombre de las redes sociales de China Suárez]? Tenía que pasar que venga la China Suárez".

Fue allí cuando la ¿ex? de Icardi disparó sin reparo alguno contra la actriz, aunque asombrada por la chicana, "No creo que sea tan atrevida... Me parece un montón, el tema Despechada, la ropita. Sería un montonazo, ¿no?". Y mientras sus compañeros remarcaban que se trataría de trabajo en tal caso, Wanda la remató con una contundente afirmación demoledora: "Igual, a ella, yo ya la desenmascaré".