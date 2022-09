La explosiva información que contó Marina Calabró sobre el futuro de ¿Quién es la máscara?

Luego, si bien el ciclo ya está por terminar de grabarse, la producción habría tomado cartas en el asunto para lograr subir los puntos: "Ahora creo que están terminando de grabar pero había habido modificaciones en el formato. No sé si ya arrancaron o van a arrancar a develar dos máscaras por noche y también sumaron nombres. Incluso leí, creo que fue el Laucha, que apuntó que la Pececita era, inicialmente, Karina Jelinek y la cambiaron por Guillermina Valdés ¡Ya empezaron a hacer zafarrancho! O sea ¡No es manera de defender un formato!”.

Marina también remarcó en que la participación de Wanda Nara no logró colmar las expectativas: "Me parece que hubo toda una puesta marketinera a ella, que justo cayó su supuesta separación… Ayer también fue la de Zaira, pero bueno, esa no diría que es supuesta, esa la creo más que la otra. Creo que hubo una apuesta a todo eso que es periférico, y para un formato tan blanco y tan para niños…¡No suma nada!”.

Cabe destacar que ¿Quién es la máscara? terminaría antes de lo previsto por su baja audiencia y la fecha del último programa sería la del jueves 13 de octubre. El domingo 16 o lunes 17 estaría debutando Gran Hermano 2022 con la conducción de Santiago del Moro. En los próximos días, Telefe dará el anuncio oficial de cuándo comenzará la nueva edición del reality que condujeron en su momento Soledad Silveyra y Jorge Rial.

¿Quién es la máscara?

Fátima Florez en ¿Quién es la máscara?

Anoche se emitió un nuevo programa del espectacular big show musical ¿Quién es la máscara?. Con un increíble despliegue de producción y una cuota de misterio, se presentaron cuatro personajes: Rottweiler, Pez León, Tatu Mulita y Unicornio.

Con el acierto de Karina y Wanda Nara, fue descubierta Fátima Florez quien ocultaba su identidad debajo de “Mamba”.

Esta noche, se conocerán cuatro personajes y uno de ellos quedará fuera de competencia revelando el secreto mejor guardado. Todos los programas de ¿Quién es la máscara? están disponibles en exclusiva por Pluto TV, dentro de la sección On Demand de la plataforma.