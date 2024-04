Furia mintió con su salud en Gran Hermano: la arriesgada jugada que la expuso

La polémica participante estaba en la habitación charlando con varios de sus compañeros más cercanos y pidió ir al confesionario asegurando que tenía "un poco de taquicardia".

Embed

“¿Cómo te sentís Juliana?”, le preguntó la voz de Gran Hermano en el confesionario de la casa. Y ahí Furia confesó el real motivo de su pedido de ingresar al confesionario: “Estoy re bien de salud. ¿Puedo hacer la espontánea?”.

“La espontánea no está habilitada”, le contestó el Big. Inmediatamente Furia salga del lugar y regrese con sus compañeros, quienes habían quedado asustados por el urgente pedido que había realizado.

“¿Te dieron algo?”, le preguntaron a Furia tras verla entrar a la habitación. “Estaba jodiendo. Quería hacer la espontánea y me olvidé de la emoción que tengo”, cerró la jugadora, con una jugada al límite al meter una cuestión de salud en el medio.

furia.jpg

El inesperado mensaje de Furia a Catalina que descolocó a Santiago del Moro en Gran Hermano

Las participantes Furia y Catalina Gorostidi formaron una gran amistad dentro de la casa de Gran Hermano, Telefe, pero sus últimas días juntas se sacaron chispas y todo se transformó en una guerra sin fin.

A dos semanas de la eliminación de Catalina, Furia decidió dejar los rencores de lado y le envió un tierno mensaje en medio de la gala de eliminación, cuando supo que seguía en juego por decisión del público.

“Gracias Cata por todo el apoyo que tuve acá en la casa. Gracias a Dios tengo Virginia acá que me está diciendo que me amás un montón, y yo también te amo. Joel, también te queremos un motón. Y no es por estrategia lo que digo”, expresó la entrenadora.

Completamente sorprendida por sus palabras, el conductor Santiago del Moro la interrumpió y preguntó: “Pará un minuto, ¿a Cata le mandaste un saludo?”.

“Sí, obvio, porque sabe que la amo un montón y que la quiero un montón. Lamentablemente acá las cosas se dieron diferentes. Sabe que tengo que seguir jugando", aseguró la jugadora.

Al mismo tiempo, enfocaron a la pediatra en la tribuna del programa y la misma se mostró descolocada por el gesto de su ex compañera.