Yanina Latorre dio a conocer una feroz interna entre la hermana de Furia y Telefe: "Preocupación"

Acto seguido amplió cuales eran los argumentos de Coy para iniciar acciones legales y explicó: “La primera, que dijeron no pasa nada no tenemos miedo, es acusando de fraude por el tema de los votos, que siguen insistiendo con la unificación y lo que invirtieron”.

Embed

“Las otras cartas de documento ya son más fuertes. En una, les reclaman la salud metal de ella, como que habría empeorado en la casa. La salud física, por la enfermedad que tiene y después el tema de alimentación, porque una de las cosas más importantes en la enfermedad que tiene ella es la alimentación, que no fue del todo correcta ni tenía una dieta aparte”, siguió.

En cuanto a la tercera, informó: "Están acusando al que llaman Gran Primo, que es el psicólogo que los atiende en el confesionario, de que la habría incentivando a hacer gran parte de las cosas que hizo en la casa. Esto son todas las acusaciones”.

“En producción están muy preocupados, empezaron a haber internas entre ellos y se están empezando a echar culpas. Y acá le echan la culpan a dos caprichos, número uno Santiago del Moro la quería ganadora, y segundo la producción que la seguían sosteniendo y no la frenaban", finalizó.

coy furia.jpg

La bronca y dura denuncia de Ximena Capristo tras ser bajada de La noche de los ex Gran Hermano por ser anti Furia

Al igual que su marido Gustavo Conti, Ximena Capristo siempre se mostró muy crítica de las actitudes de Juliana Furia Scaglione dentro de la casa de Gran Hermano para con el resto de sus compañeros.

Desde su cuenta en Instagram, justo en la semana en que la tatuada fue eliminada del reality de Telefe, Capristo contó que desde la producción de La noche de los ex la bajaron para la emisión de este viernes.

Con tono picante, la panelista dejó en claro que justo cuando Furia quedó eliminada del programa le pidieron que no vaya al ciclo que anima Robertito Funes Ugarte.

Embed

Mientras tomaba mate, Ximena daba la noticia a sus seguidores de redes de que no estaría en el programa del viernes y manifestó toda su indignación por esto.

"Voy todos los viernes desde el 15 de diciembre que arrancó el programa como corresponde. Pero justo hoy viernes, después de esta salida tan pero tan polémica, me dijeron que no vaya", indicó molesta la ex GH.

Y agregó picante para cerrar el video: "Yo ya tenía mi look preparado, divino y soñado como todos los viernes pero justo, justo, no tengo que ir che... ¿Qué será, no?".