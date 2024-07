La drástica decisión que tomaron sobre Furia de Gran Hermano en Telefe

En este sentido, en el ciclo Intrusos, América Tv, se informó que finalmente Furia y Telefe acordaron ponerle un punto final al contrato que los unía laboralmente.

"De común acuerdo entre Furia y Telefe se rescinde el contrato. Queda liberada", indicó la periodista Laura Ubfal.

Y destacó: "Hubo un cambio antes toda la parte comercial de ellos la manejaba Kuarzo y ahora hay un gerente de Telefe muy importante que se encarga de todos los seguimientos y demás".

"En este caso se ve que hubo un pedido de Furia y una decisión del canal y hay un acuerdo mutuo para rescindir el contrato", concluyó la panelista.

Incluso, Furia ya comenzó de manera exitosa a facturar por su cuenta al cobrar los saludos personalizados para sus fanáticos a través de un breve video, algo que ella misma promocionó desde las redes sociales y que resultó de manera exitosa.

Yanina Latorre durísima con la actitud de Furia de Gran Hermano y su futuro: "Se le subió la fama"

Yanina Latorre fue categórica sobre el futuro profesional de Juliana Furia Scaglione de Gran Hermano y cuestionó la actitud que tomó con sus fanáticos que tanto la apoyaron durante el programa.

“Está todo podrido con Furia, bloqueó a todas las fans, están todos llorando", lanzó la panelista de LAM y conductora de El Observador.

"Ella (Furia) ahora es una marca, es una figura pública y no quiere que nadie use su nombre, ni que en Twitter nadie use su nombre. La piba se le subió la fama a la cabeza demasiado rápido. Ojalá le dure”, remarcó Yanina sobre cómo actúa la tatuada con sus fans luego de hacerse conocida en la famosa casa.

"Además dice que Bauti (Mascia) es un ganador ficticio, que la verdadera ganadora es ella ¿qué le pasa a esta chica? Además, está odiada con sus fans”, continuó picante.

E indicó lo que le molesta a Furia con respecto a su nombre y el registro de la marca para generar ingresos: “Las bloqueó a todas sus fans y las está amenazando con denunciar porque no pueden usar su nombre Furia porque es una marca, que ni siquiera está registrada".

"Hay 20 mil Furias registradas, es un montón lo que está pasando. ¿Quién la ceba así? ¿La hermana? Va a durar lo que un pedo en una canasta, no está siendo muy bien asesorada”, finalizó contundente Yanina Latorre.