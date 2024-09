Furia reveló de qué trabajará tras el levantamiento del programa que hacía con Alex Caniggia

"Ya les dije que voy a tener tres días para streamear en TikToks y seguramente también en YouTube y todo eso. Recuerden que ya había armado el canal y además, así que take it easy”, siguió.

Y agregó filosa un mensaje para sus excompañeros de reality que también hablan en streaming: “También avisarle a la gilada que nunca llega ni a los 400, ni a los 900, que lo siento mucho. Nosotros hacíamos todo el tiempo de 3K, 4K, picos de 8K, picos de 10K. Así que vayan cerrando los og...”.

Otro fan, por su parte, le consultó: "¿Dónde vas a estar ahora? ¿Qué pasa después de Carajo?". "Sorpresa, cariño. No se puede decir nada. Nothing, nothing, nothing”, le respondió misteriosa.

Furia de Gran Hermano arrojó una terrible frase y estalló indignada contra la Argentina

A días de la entrega de los Premios Martín Fierro 2024, evento al cual no fue invitada, Juliana Furia Scaglione hizo una particular exposición y se quejó de la Argentina por no recibir ningún premio.

Tras el final de su participación en el reality Gran Hermano 2023, la tatuada se mostró enojadísima por no ser distinguida en su país, según relató en el streaming de Carajo.

"Para mí es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y que afuera me premien", comenzó Furia su mensaje contra la Argentina, en un video publicado en X por la cuenta @TronkOficial.

"Que me tenga que sacar la Visa para ir a otro lado, a Miami a buscar un premio por ejemplo, no lo puedo creer. ¿Entendes? Y va a pasar y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia?", siguió en su firme postura.

Y continuó indignada: "O sea, es algo ilógico loco. ¿Qué les pasa bolu..? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así loco".

"Quiero seguir confiando en que la gente es buena y en que la gente de mier... va a desaparecer. Váyanse hijos de pu... Los buenos nos vamos a quedar acá adentro, y sino arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia", finalizó la ex Gran Hermano y luego Alex Caniggia aplaudió su curiosa exposición.