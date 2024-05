La bronca de Virginia de Gran Hermano por los reiterados robos de un objeto íntimo: "Los cuerpos tienen fluidos"

"Ya van dos veces que me afanan los toallones. No entienden que los cuerpos tienen fluidos que son únicos. Se secan sus partes y vos capaz después vas y te secás la cara", comentó Virginia visiblemente molesta por esa situación.

Mientras le decía a Noelia La Gata que había dejado su bata en un lugar incorrecto dentro del cuarto, Virginia siguió adelante con su evidente malestar por que le usan su toalla.

"Ahí estaba colgado el toallón de mi hija y el mío y hoy los toallones no estaban y había una bata que no es mía. Alguien se equivocó, quiero creer que fue así, y me lo afanaron", continuó indignada.

Y luego, en charla con su hija Delfina, la mujer dejó en claro una tajante advertencia con caras de pocos amigos: "Ahí quiero colgar lo mío y que no me lo toquen".

Además, se mostró en el reality otras quejas diarias que tuvo Virginia con respecto a la convivencia con sus compañeros y seguramente jueguen ya la gran cantidad de días dentro de la casa para no soportar esas acciones.

Virginia analizó el juego de Furia y reveló quién será su próxima "víctima" en Gran Hermano

En las últimas horas, la participante Virginia Demo se puso a analizar el juego en Gran Hermano y sostuvo que la próxima "víctima" de Juliana Furia Scaglione podría llegar a ser ella.

Durante una conversación con Darío Martínez Corti en la cocina, la rubia reflexionó: “Es de manual ella, acordate. Ya lo está haciendo y está preparando para agarrársela conmigo en el algún momento que ella necesite”.

“Yo eso me lo paso por el ort... Presiento que quiere un versus con Emma (Vich) y ponele que se lo den, yo no quiero ir contra él o ella. Si yo voy contra alguien, me van a cag... y decir que me la estoy creyendo. Yo ya sé cómo juegan”, agregó.

“Si van a placa todos los que ella quiere, le hacés el juego. Hay que ser más vivos y no dejar que manejen quién va a placa, si no quedamos todos como giles. Nosotros también podemos manejarlo y ser vivos”, planteó.

Y cerró: “Esta instancia es pura estrategia para ver quién va a la placa. Lo que tiene que aparecer es la viveza del resto. Ahora van a devolver la fulminante y la espontánea, y quedan ellos (Los Bros), y nosotros. Va a ser algo divertido”.