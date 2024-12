Furia se sinceró sobre el comienzo de la nueva edición de Gran Hermano: "Fue..."

“Esto quería hablar. Me invitaron, nos nombró a todos pero fue en realidad una invitación cortés y el foco eran los nuevos participantes. Lo tenemos que tener recontra claro", reconoció Juliana en diálogo con LAM (América).

Sin embargo, no todo terminó ahí, ya que otro detalle que no pasó desapercibido fue la actitud de la ex hermanita que se retiró del estudio antes de que finalice el primer programa.

“Me fui antes porque no aguantaba más los zapatos que tenía puestos. Íbamos y veníamos. Nos pedían que nos paremos y que no sentemos", explicó lejos de estar disconforme con el lugar que le dieron.

Gran Hermano 2024: así fue la insólita aparición de Furia durante el debut del reality de Telefe

Este lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y varios exparticipantes estuvieron presentes en el debut del reality. Inesperadamente, la exjugadora más polémica de la temporada pasada, Juliana 'Furia' Scaglione, apareció en el estudio y sorprendió a sus fans.

En medio de la despedida de Keila Sosa, la primera participante en ingresar a la casa más famosa del país, se pudo ver a la tatuada en la tribuna junto a sus excompañeros. La exdoble de riesgo se encontraba al lado de su amigo Emma Vich.

Cabe recordar que Furia, después de la gran repercusión que tuvo su paso por el reality, se desvinculó de Telefe. "Yo no facturé ningún millón porque no tengo ningún millón. Al formato le fue bien, gracias a la protagonista Furia. Hay gente muy buena ahí adentro y hay gente muy del ojete, hay de todo", había dicho Juliana en el streaming de Ángel de Brito, Bondi Live.

Además había contado sobre las posibilidades que le habría ofrecido el canal para continuar: “Me ofrecieron lo mismo que a Julieta Poggio, abrir el programa y después tenés que estar en el panel en todo lo que dure Gran hermano, después es hacer un streaming”.