Furia tuvo una cruel actitud contra Ariel y podría ser sancionada en Gran Hermano

Lo cierto es que durante la mañana de este jueves santo, mientras Ansaldo desayunaba en la cocina mientras charlaba con algunos hermanitos, Furia le hizo un directo reclamo por sus fuertísimos ronquidos que, prácticamente, no dejaron descansar a nadie en el cuarto.

Ariel Ansaldo con Furia y otros en la cocina -captura GH2023.jpg

Fue allí cuando Ariel le preguntó a Furia si le había tirado un almohadonazo por ese motivo, ya que algo lo despertó durante la madrugada. Pero ante la rotunda negativa de Juliana, Bautista confesó que fueron como "25" los almohadones que arrojaron para intentar callarlo.

Así las cosas, el archi enemigo de Alfa reaccionó preocupado por las molestias que está ocasionando en la casa, y tras confesar "Ya empecé a romper..." no dudó en llevarles tranquilidad al recordarles "Menos mal que me voy el lunes".

Embed

Los repudiables dichos de Furia contra Ariel que podrían dejarla fuera de Gran Hermano

Esta semana la casa de Gran Hermano (Telefe) quedó revolucionada con la entrada de Alfa y Ariel Ansaldo. Esto llevó a Furia a tomar decisiones polémicas y muchas de sus actitudes fueron repudiadas en las redes sociales.

Lo cierto es que con la entrada de ambos, las aguas en la casa se dividieron entre quienes empatizaron más con Alfa y quienes con Ariel. Furia, como era de esperarse, estuvo del lado de Walter y eso la llevó a disparar repudiables contra Big Ari.

Furia Ariel Gran Hermano

“¿Cómo le hacen esto a Alfa que es una estrella? Traigan comida para Ariel. Traigan comida para ese chabón que se va a comer todo”, deslizó la entrenadora y le causó fuertes criticas por parte de la audiencia.

Por otra parte en una charla con Mauro Dalessio, Juliana volvió a apuntar contra Ariel y comentó: “No, no, no, se va a comer todo. Si vos comés, imaginate lo que come ese muchacho".

“Quisiera que esté entrando un carrito de super tipo doce del mediodía con comida para Ariel para que no se coma todo, porque ese muchacho tiene que comer también, vino grandote, nada más voy a decir", expresó también ante las cámaras en otra oportunidad.