Furia volvió a disparar contra la producción de Gran Hermano: "El reglamento se lo meten..."

"No da que empiece a entrar gente así de la nada, pero bueno... parece que el reglamento se lo meten en el medio del or... y hay que seguir aguantando", lanzó enojadísima Furia.

Y agregó filosa sobre la correntina: "Por lo pronto, yo no voy a caer en la trampa, en esa del victimismo todo el tiempo, mala, victimismo. ¡Pará! a mí loca no me vas a volver".

Polémico audio de la madre de Agostina Spinelli sobre la salud de Furia y sus privilegios en Gran Hermano

Agostina Spinelli dejó la casa de Gran Hermano, Telefe, a principios de marzo por voluntad propia en medio de varias peleas que tuvo con Juliana Furia Scaglione.

En este sentido, se conoció un polémico audio de la madre de Agostina al referirse a cómo actuó la producción del reality en el caso de la salud de Furia y lo comparó con lo que le pasó a su hija.

“La verdad qué querés que te diga. Estaba mirando que Furia dejaba la casa porque estaba enferma, esperemos que no salga nada malo porque más allá de una jugadora es una persona y esperemos que salga todo bien. Pero me dio mucha risa ver que hasta Del Moro llamó a la hermana (Coy) el viernes para que esté tranquila”, expresa Silvina Ríos en el mensaje que se exhibió al aire en el ciclo radial Mitre Live.

Y recordó: “El día que salió Agostina con ese ataque de nervios, que a Del Moro mucho no le gustó porque dijo que eso opacaba la salida de Lisandro, que en realidad Agostina no quería estar un minuto más y si no hablaba ahí se tenía que comer un día más y yo sé que alguno a lo mejor no le gustó".

"Me estaba riendo pero creo de impotencia porque a mí nadie me llamó cuando Agostina salió. Yo estuve muy preocupada el día que salió mi hija. Nadie me decía nada, recién a las cuatro de la mañana hablé con una persona de adentro del estudio que ni me acuerdo quién era”, continuó picante la mamá de Agostina.

“A mí no me llamó ninguna productora, Del Moro menos, o sea que fijate que no a todos miden con la misma vara. Y sí, más vale que me dio bronca. Y ahora estoy viendo que Furia volvió", remarcó la madre de la ex GH.

"Dios quiera que no tenga nada y ojalá que esté bien de salud que es lo importante. Pero lo demás no sé qué decirte porque siento que no a todos miden con la misma vara, esa es la realidad”, cerró la mujer indignada.