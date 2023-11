Furiosa respuesta de Nazarena Vélez a quienes la criticaron por participar en la Marcha del Orgullo

Nazarena Vélez posteo Marcha del Orgullo 2023.jpg

Es así que ante semejantes reacciones abiertamente discriminatorias, Nazarena no dudó en grabar un video a modo de descargo, que compartió en Tik Tok, expresando su decepción ante tanto comentario violento. “Subí esta foto recién a mi feed y no puedo creer, gracias a Dios no son la mayoría, pero sí muchos comentarios imbéciles”, comenzó expresando.

Así, inmediatamente Vélez se mostró molesta por los comentarios despectivos que cuestionaron la importancia de la Marcha del Orgullo, comparándola con la heterosexualidad.

Nazarena Vélez pidió más empatía y menos críticas: "Pensá desde el otro lado"

“‘¿Día de qué orgullo?’, ‘Yo soy hétero y no estoy orgullosa ni tengo mi día’... cómo se nota que hablamos desde uno, desde nosotros mismos. Cómo se nota que estas personas que ponen estos comentarios son héteros, y nunca los mataron por su elección sexual, nunca los discriminaron”, disparó entonces una incrédula Nazarena Vélez ante semejantes críticas.

Con evidente frustración, Naza remarcó la falta de empatía y el hábito de juzgar a los demás sin intentar ponerse en el lugar del otro. Fue allí donde remarcó cuán importante es la empatía y sororidad, o por lo menos no opinar de las vidas ajenas.

“Vos desde esa comodidad preguntás ‘¿qué festejan?’ Dios, esa falta de empatía de solo mirarnos el ombligo nosotros y pensar desde vos. No, pensá desde el otro lado. Investigá, averiguá” agregó visiblemente molesta, al tiempo que ejemplificó: "Si no podés lograr esa empatía, ¿qué te importa? ¿A vos qué te importa si mañana se festeja el Día del Carpincho y sale la gente vestida de carpincho y lo festeja? ¿A vos en qué te preocupa? ¿Qué te preocupa el orgullo del carpincho? ¿Qué te preocupa la vida del otro?”.

“A mí una me puso: ‘andá a cuidar a tus hijos y a tu nieto’, y vos andá a lavarte el tuje. Igual quiero que sepan que todo el que bardea fuerte y feo que a mí no me gusta, yo lo bloqueo. Me chupa un huevo tener seguidores mala onda”, concluyó tajante.