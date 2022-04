Ganó en Los 8 escalones del millón y con el premio quiere irse a Alemania para reencontrarse con su novio

"¡Estoy feliz! Mi mamá es la que me empujó a anotar", detalló Lourdes.

Lourdes anticipó que estará nuevamente en el piso de Los 8 escalones del millón para competir por un segundo millón de pesos.

Un participante de Los 8 escalones iba a competir por tres millones, pero se enfermó y su lugar lo tomó su rival

La semana pasada, Ezequiel Ibáñez dejó a todos mudos en Los 8 escalones del millón. El participante sorprendió a Guido Kaczka y al jurado porque se quedó con el millón y avanzó respondiendo todas las preguntas de forma correcta.

En joven estuvo en la edición de la tarde del éxito de El Trece y se animó a concursar otro millón.

Ezequiel volvió a demostrar su saber y se impuso ante otro participante, Franco.

Después de ganar dos millones, el joven tenía previsto concursar nuevamente en Los 8 escalones del millón.

Tenía la chance de llevarse tres millones. Sin embargo, Ezequiel tuvo bajarse.

“Quería comentarles que no voy a poder participar de este programa, he tenido un problema de salud, no me siento bien”, explicó en un video que envió a la producción del programa.

“Así que bueno, nada, quería comentarles que estoy súper contento por mi paso por el programa, me trataron súper bien. Desde ya quiero agradecerles a todos y también desearle mucha suerte al resto de los competidores, que sé que lo van a hacer bien”, concluyó Ezequiel.

Ante su ausencia, Franco, que fue su rival, fue llamado por la producción y ocupó su lugar en Los 8 escalones.