Un participante de Los 8 escalones iba a competir por tres millones, pero se enfermó y su lugar lo tomó su rival

Ezequiel volvió a demostrar su saber y se impuso ante otro participante, Franco.

Embed

Después de ganar dos millones, el joven tenía previsto concursar nuevamente en Los 8 escalones del millón.

Tenía la chance de llevarse tres milllones. Sin embargo, Ezequiel tuvo bajarse.

“Quería comentarles que no voy a poder participar de este programa, he tenido un problema de salud, no me siento bien”, explicó en un video que envió a la producción del programa.

“Así que bueno, nada, quería comentarles que estoy súper contento por mi paso por el programa, me trataron súper bien. Desde ya quiero agradecerles a todos y también desearle mucha suerte al resto de los competidores, que sé que lo van a hacer bien”, concluyó Ezequiel.

Ante su ausencia, Franco, que fue su rival, fue llamado por la producción y ocupó su lugar en Los 8 escalones.

image.png

La inesperada decisión que tomó un participante de Los 8 escalones

Matías Hernández ganó por segunda vez en Los 8 escalones del millón. El joven, vendedor de sahumerios, desconcertó a todos cuando Guido Kaczka le preguntó si pensaba volver.

El participante alzó el cheque por dos millones de pesos, pero decidió retirarse.

Embed

“Él es vendedor de sahumerios en el colectivo 184, hace 25 años. Está por recibirse de profesor de Historia. Quiere trabajar en escuelas, vive en un hotel en Palermo, pero va a alquilar algo”, detalló Guido Kaczka.

“Con el segundo millón dice que es para un tratamiento odontológico, contestó bien el 90 por ciento de las preguntas, es el gran ganador, dos millones”, agregó el conductor.

Guido pensó que Matías iba a ir por los tres millones, pero finalmente eso no ocurrió: "Hoy a la noche, cuando se cumplan 24 horas que llegaste a Los 8 escalones, está la segunda edición, sería por los tres millones”.

El participante explicó por qué tomó esa decisión. “La verdad, no me voy a quedar, hasta acá llegué, suficiente. No soy demasiado ambicioso. Yo sé que no se abandona un éxito, pero bueno. La cabeza no me da más”, cerró.