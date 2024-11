Gastón Edul contó la historia de Guido su hermano mellizo en Bake Off Famosos y emocionó a todos: quién es

"Se la voy a dedicar a mi hermano mellizo Guido que no es conocido porque no trabaja como periodista pero es mi persona favorita en el mundo y a mi vieja porque es un momento de los tres", indicó el periodista deportivo.

Y explicó movilizado ante la atenta mirada de Maru Botana y Damián Betular: "Es una torta inspirada en las galletitas que yo comía con mi hermano en la parte de atrás del auto de mi mamá cuando ella nos pasaba a buscar todos los días por el colegio a las cuatro o cinco de la tarde".

"Mi vieja tuvo a Estaban que es 12 años más grande que nosotros y en el medio no es que no quería tener más hijos, no podía. Me va a matar porque nunca lo contó pero lo voy a contar: hizo muchos tratamientos para volver a ser madre, lo deseó mucho. Y cuando llegamos Guido y yo dijo: 'listo, voy a dejar de trabajar, dejo mi vida y me dedico a ellos'", relató sobre su historia familiar.

"Me gusta hablar de mi familia y amigos en lugares de tanta difusión como lo es este programa", precisó después Gastón Edul a cámara.

Lo cierto es que Guido Edul mantiene un perfil muy bajo alejado de los medios y es el hermano mellizo de Gastón. Él optó por no dedicarse al mundo de la comunicación.

En su perfil en redes sociales se puede ver que es un apasionado de los viajes y del deporte y que tiene un gran vínculo con sus hermanos. A sus 28 años, Guido se encuentra en pareja con Dominique, a quien conoció seis años atrás.

Gastón Edul se cansó de las especulaciones y reveló qué pasó con Cande Molfese

Después de que quedara eliminado de Bake Off Famosos, Telefe, Gastón Edul estuvo este martes en Cortá por Lozano y reveló si pasó algo con su compañera de reality, Cande Molfese.

Cabe recordar que hace un tiempo al periodista deportivo se lo había vinculado románticamente con Nati Jota, y ahora, en medio del certamen de pastelería, se lo relacionó con Ángela Leiva y Molfese.

En la entrevista con Vero Lozano, Edul se refirió a la foto que se filtró de él con Molfese saliendo juntos de la fiesta del reality. "En esa foto estábamos todos. Está zoomeada", aseguró el comunicador.

"Me llevo bárbaro con Cande", afirmó y sostuvo: "Obviamente me parece linda, pero no tengo ganas de estar en una relación ahora". "Si estuviese con ella, lo diría sin problemas", agregó el ex participante de Bake Off.