image.png

"Lo que tiene Santiago no lo tuvo absolutamente ningún conductor, eso de generar una empatía y una química con el público, con nosotros, con los participantes que salen", sostuvo.

Respecto a Rial, Trezeguet fue tajante. "No era muy querido ni por los chicos ni por los de afuera. Es más, creo que hasta ahora le está pegando a Gran Hermano y ni es conductor", consideró.

Finalmente, el ex GH destacó que se siente muy cómo como panelista de los debates de Gran Hermano 2022. "En realidad a mí lo que más me interesa es hacer bien mi trabajo que es de panelista en el programa, es lo que más me llena de satisfacción", cerró.

GRAN HERMANO LOGO.jpeg

Alfa va a demandar a uno de sus compañeros de Gran Hermano 2022: "¡Las va pagar!"

El domingo, La Tora se convirtió en la quinta eliminada de Gran Hermano 2022 (Telefe). Poco después de su salida, Walter Alfa Santiago estalló con todo contra Nacho Castañeras.

En una conversación con Julieta Poggio y Daniela Celis, el más veterano de la casa arremetió contra el joven. "Es el único sorete que queda acá adentro", afirmó.

Alfa recordó que Nacho lo increpó para reclamarle por las palabras subidas de tono que tuvo con Coti. "¿Sabés qué tiene miedo el p... de mierda? Que yo le haga una denuncia porque él me gritó. Me dijo: 'vos tenes 60 años, una hija y una nieta'. ¡Las va a pagar!", sostuvo.

"Ojo ustedes también, se los digo por grande... soy calentón y todo, pero nunca hablé mal de él, no hablé mal de nadie. ¡Ojo con Nacho!", agregó.

Al finalizar, Alfa aseguró que Nacho quedó al borde de la eliminación en Gran Hermano 2022. "Se le fue La Tora y el próximo en irse es él", sentenció.