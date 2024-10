Georgina Barbarossa abandonó su programa ¿tras una fuerte pelea con Nancy Pazos?: toda la verdad

Este portal se comunicó con la jefa de prensa de Georgina, Alejandra Benevento, quien aclaró: "No hubo ninguna pelea, fue un chiste al aire. Geo se fue hacer unos estudios que tiene programados hace un montón. Como ella tiene que hacer después el programa de Vero Lozano a la tarde, no le daba los tiempos y se fue media hora antes".

"A ella como la ven al aire está usando anteojos, no se puede maquillar. No es nada grave pero tiene que hacerse unos estudios de los ojos y entonces quieren ver cuál es la causa, si es una alergia o de qué se trata. Hace tiempo que viene con ese tema y tenía programado esto ya. No es cierto que hubo pelea con Nancy, habrá sido un chiste", aseguró luego.

Un verdulero desconcertó al aire a Georgina Barbarossa con sus pícaros comentarios y humoradas

A comienzos de agosto pasado, un hecho inusual ocurrió en vivo durante el programa A la Barbarossa en Telefe, Robertito Funes recorrió una feria y encontró a un verdulero muy particular.

La conductora del ciclo matutino, Georgina Barbarossa, no podía parar de reírse con las ocurrencias que arrojaba el comerciante al aire.

“¿Cuál es el vino más amargo?”, le dijo el verdulero al feriante al periodista. "No conozco el vino más amargo", le respondió Robertito. "Vino mi suegra", remató el vendedor. "Lo amo", exclamó la presentadora.

En un momento, el comerciante se puso romántico con Georgina. "A Georgina la conozco de la televisión. Siempre la miro. Es hermosa. Hermosa, hermosa", expresó. "¿Estás casado?", quiso saber la conductora, interesada en el señor. "Sí, hace 37 años", precisó el hombre. "Entonces, no. Te quiero, pero yo con señores casado no salgo. Pero me encantaría, porque me alegrarías la mañana", retrucó la figura de Telefe.

Finalmente, Georgina se sumó al humor del verdulero y culminó la nota con un chiste. "¿Qué le dice un pez al otro?", indagó. "¿Qué le dice?", dijeron todos en el panel. "Nada", cerró la actriz.