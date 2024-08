Georgina Barbarossa defendió a Marley tras las denuncias: "Era normal salir con chicos más jóvenes"

"A mí se me estrujó el alma, porque yo lo quiero muchísimo a Ale. Hay que esperar. Creo que fue muy importante el tema de la declaración de él inmediatamente, contestarle a Angelito (de Brito), hacer su descargo en Telefe ayer", opinó la conductora cuando el cronista le consultó por su primera sensación ante la noticia. "Hay que escuchar siempre a la víctima", agregó.

"¿Le escribiste a Marley?", le preguntó el notero del ciclo conducido por Denise Dumas. "Sí y hablamos anoche", le respondió. Sobre el descargo del presentador, sostuvo: "La verdad que hizo un descargo muy contundente y muy valiente. A nadie le gusta hablar de su sexualidad y de su vida privada, sobre todo él que siempre tuvo perfil bajo".

Luego, el cronista quiso saber: "¿Cómo se maneja la industria televisiva en estos casos? A Jey (Mammon) lo apartaron de inmediato". "Jey se equivocó en la forma de encarar a los medios. ¿Por qué? Porque si él hubiese dicho 'chicos, perdón, me equivoqué. Sí, yo salí con este chico, la causa ya prescribió, yo lo amaba'. Creo que hubiese sido muy distinto", expresó.

También le preguntó por una polémica declaración que había hecho Susana Giménez en la que defendía a Marley. La diva de los teléfonos había dicho: "Se te despiertan las hormonas cuando sos adolescentes”. "En aquella época sí era distinto. Uno no tenía tan en cuenta el tema de la edad. Inclusive se hacía otro tipo de humor. Lo que hacíamos antes con (Jorge) Porcel, (Alberto) Olmedo, y con todos los programas de (Gerardo) Sofovich no se podría hacer ahora. Era normal salir con chicos más jóvenes, no salías con el documento en la mano. Era distinto. No estoy diciendo que esté bien. Las cosas cambiaron mucho, para bien, para protección de las víctimas", aseguró la presentadora.

La inesperada opinión de Jey Mammon sobre la denuncia contra Marley: "No me sorprende"

Luego de que se conociera el martes por la noche la denuncia que Adrián Alfredo Molina le inició a Marley por presunta corrupción de menores, una de las palabras más buscadas claramente era la de Jey Mammon. Tal como Lucas Benvenuto hizo con él dos años atrás, ahora el denunciante del conductor de Survivor Expedición Robinson también va por un juicio por la verdad, dado que -de ser cierta- la causa estaría prescripta.

"Ni me sorprende ni me deja de sorprender lo que pasó", deslizó Mammon en diálogo con Intrusos (América TV), y aseguró que no piensa hacer lo mismo que hicieron con él en su momento: "Yo no voy a opinar sobre los demás como lo hicieron conmigo".

En tanto, sobre si se había comunicado con su colega, Jey procuró ser cauto y argumentó que primero quería saber "bien qué pasó" y que, si amerita, en tal caso lo llamará por teléfono.

Por último, el exconductor de La peña de Morfi, quien fue denunciado tiempo atrás de abuso sexual por Lucas Benvenuto, quien aseguró haber mantenido relaciones íntimas con él cuando tenía 16 años, concluyó sentando posición sobre el tema, al asegurar: "No creo que tenga que opinar sobre una denuncia ni condenar a una persona".

Lo cierto es que el nombre de Jey Mammon volvió al centro de la escena en las últimas horas, dado que algunas voces supusieron que Marley podría correr la misma suerte que el entonces conductor de La Peña de Morfi: quedar afuera de Telefe.