Marcela Tauro reveló una mentira de Marley sobre la denuncia en su contra

"¿A ustedes les sorprende que haya más denuncias? A mi no me sorprende nada a esta altura me parece, si todos los días hay denuncias", indicó la periodista.

Embed

"Creo que esto un grano le va a sacar a Marley en Telefe. De hecho, tuvieron reuniones todo el día ", agregó sobre los problemas que le podría traer este tema al animador en el canal donde trabaja actualmente.

Y luego, planteó una duda en la versión del conductor, quien había manifestado que se había enterado de este tema a través de la información que brindó primero Ángel de Brito en LAM.

"Lo que yo tengo entendido es que él (Marley) se enteró el martes y cuando él le dice a Ángel de Brito 'yo me entero por ustedes', no, él ya sabía y había tenido reuniones con abogados en el canal", indicó contundente la panelista.

Marley enfrentó la denuncia y explicó que Molina era mayor de edad cuando se inició el vínculo entre ambos: "Fue hace 25 años. Los dos éramos mayores de edad, éramos grandes. Es más, él estaba estudiando en la facultad y tengo pruebas al respecto", manifestó el conductor.

marcela tauro 2.jpg

Marley habló de la presunta extorsión que habría recibido por parte de Adrián Molina: "Me pidió..."

Luego de haber hablado en El noticiero de la gente de Telefe tras la denuncia por corrupción de menores que realizó Adrián Alfredo Molina, Marley contó su verdad en LAM, América Tv.

"Obviamente, no estoy nada bien. Es muy difícil cuando te pasa una cosa así. En especial, con una persona que yo conocía hace mucho tiempo y que de repente pasa esto. Yo sé que todo es mentira. Para mí fue muy difícil cuando me encontré con esa denuncia que me la pasaste vos. Iba leyendo todo y digo 'no puede ser lo que está diciendo'. No entiendo bien de dónde sale todo eso ni por qué lo hizo. Para mí es todo como un misterio", comenzó diciendo.

"Dormí pésimo, tengo un hijo de seis años, una bebita por venir, no es un tema agradable en el ámbito en el que yo me muevo, mi vida es una vida muy tranquila, imaginate que voy a la escuela, lo llevo a Mirko, lo llevo a sus reuniones con sus amigos. Entonces de repente te pasa una cosas como esta y quedas trastocado”, afirmó.

Después, el conductor Ángel de Brito le preguntó por el comienzo de su relación con Molina y Alejandro Marley expresó: “Hubo un vínculo, a mí me costaba mucho porque era otra época, otra Argentina también, en la que te daba miedo contar sobre tus relaciones. Y la verdad es que no había estado con nadie todavía”.

"¿Fue tu primera relación?", le consultó De Brito. “Fue mi primera relación en Argentina. Fue un vínculo donde nos veíamos cada tanto, pero para mí era muy privado. Yo tenía mucho miedo al qué dirán”.

"¿Tenías miedo de que se sepa y no poder trabajar? Porque era una época donde se perseguía a la gente, le ha pasado a Juan Castro, a Diego Ramos, a un montón de gente", le preguntó el periodista. "Sí, totalmente. Yo me acuerdo de que a Juan Castro toda nota que le hacían era hablar de su sexualidad y no quería quedar encasillado en eso”, sostuvo.

En otra parte de la entrevista, Marley contó que cuando conoció a Molina él estaba en la facultad. "Lo de la facultad lo tengo escrito porque en un momento él me dejo escrito una especie de biografía. A él le gusta mucho escribir. Cuando se termina la relación en 2002 él se va a Miami. Lo que él cuenta en todo este escrito era que yo era infantil y él era el adulto porque yo no sabía manejarme y no sabía qué hacer", detalló el conductor de Survivor Expedición Robinson. "En esa biografía cuenta su infancia, su adolescencia, novios que tuvo, y después cuenta que a los 19 apareció este chat, aparezco yo y todo", agregó.

Más adelante, el presentador de Por el mundo aseguró que el denunciante le pidió 30 mil dólares. “Hay una cifra más o menos ahí”, admitió. "Tenía varios problemas económicos", sumó.

Ahí, De Brito lo interrumpió y le consultó: “¿Te lo pide cómo un préstamo? Porque vos hablás de extorsión que es ‘dame guita o voy y hago tal cosa’”. “Eso viene después, ahí es donde él me dice ‘yo necesito esta plata, ayudame’”, le respondió el papá de Mirko.

“Yo le digo ‘en este momento no puedo’. Si en algún momento puedo, porque estoy más solvente, no tengo problema en ayudar, he ayudado a un montón de amigos y gente en problemas, pero en ese momento no lo podía hacer”, contó.

“En ese momento se pone un poco distante la cosa y al año siguiente lanza este tipo de delirio, que aparte tengo las pantallas y con escribano para que no piensen que es un delirio mío, que digo cualquier cosa”, explicó.

“Ya está todo certificado por escribano y está el momento en el que él me dice ‘yo necesito que vos te comuniques con mi abogado, que hables con él. Me dijo ‘tenés que arreglar con él, sino yo hablo con Ángel de Brito, con Monti y nombra a un par de periodistas”, dijo.