Georgina Barbarossa redobló la apuesta con Pepe Cibrián: "No espero nada..."

Al tiempo que tras enterarse a través del cronista de América TV que el director teatral sigue furioso con ella, Georgina disparó sin filtró: "Bueno, que siga enojado. No quiero hablar más de este tema". Pero agregó que a esta altura no espera nada de su parte, aseguro que "Ya se le pasará" y confió "Ya tendremos una charla. Es todo muy reciente, todo muy caliente".

Georgina 4 ya se le pasará.jpg "Ya se le pasará, no espero nada" disparó Georgina Barbarossa sobre su pelea con Pepe Cibrián.

Pero lejos de bajar el nivel de sarcasmo, frente a la consulta de si le avisará a la prensa cuando se encuentre a charlar con Cibrián para limar asperezas, Georgina Barbarossa disparó enérgica: "Se ve a encargar él, si a él le encanta salir".

Pepe Cibrián fulminó a Georgina Barbarossa: "Nuestra amistad no existe más"

En tanto, días atrás Pepe Cibrián fue tajante al hablar de su relación con Georgina Barbarossa tras el comentario de la actriz que tanto ofendió al actor y director teatral. "Me dolió lo que sucedió con Georgina porque tuvimos una amistad de 40 años", comenzó diciendo el director teatral.

Al mismo tiempo, Pepe remarcó que no ve posible una reconciliación. "Se perdió nuestra amistad. No existe más. Hay cosas que no se pueden perdonar", sostuvo.

pepe-cibrian-georgina.jpg

"Me destrozó el alma lo que dijo en su programa", añadió.

Por último, Pepe se mostró firme en su postura. "Fue una traición. Es una estafa. Un duro golpe. No la quiero más", sentenció.