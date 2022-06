Nazarena Vélez le contestó a Georgina Barbarossa con un tremendo exabrupto

"Cuando pasa lo de Fabián yo necesitaba tiempo porque no me podía poner de pie, se había matado mi marido y me había quedado en la calle. Mi lugar lo tomaba Belén Francese porque yo no podía seguir. Georgina se bajó. Dijo 'Belén no va a vender'", reveló Nazarena.

Este miércoles, en LAM pasaron al aire una nota con la conductora de Telefe, a quien le consultaron por los dichos de su colega.

"No tengo ganas de meterme en este bardo. Sabe que las cosas que dijo no fueron así. Le informaron mal", afirmó Georgina, a la salida de su programa, a la Barbarossa.

La conductora explicó por qué fue que ella se bajó de ese espectáculo. "Yo tenía un contrato firmado con Underground. Tenía ciertos días para grabar", detalló.

Por último, Georgina lanzó una frase tajante sobre su colega. "Es mentira lo que dice Nazarena", sentenció.

La tremenda reacción de Nazarena Vélez tras los dichos de Georgina Barbarossa

Nazarena Vélez se mostró furiosa en LAM luego de escuchar los dichos de Georgina Barbarossa.

"Es una conchu...", exclamó la angelita.

Sobre la versión que dio su colega respecto a su salida del espectáculo, Nazarena acotó: "Había ganado un montón de plata con la obra y podía parar para bancarme".

La panelista de LAM reiteró su enojo con Barbarossa. "¿No me podes bancar? ¡Andá a cag..!", resaltó.

"La banqué en momentos difíciles. Se comportó como un sore...", sentenció.