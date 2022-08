Georgina Barbarossa volvió a su programa de Telefe: "Creí que me moría"

Georgina Barbarossa 1.jpeg Georgina Barbarossa contó que se le desacomodaron los otolitos, lo que le ocasionó los fuertísimos dolores de cabeza y mareos al punto de no mantenerse en pie.

Así, luego de hacer como pudo el programa del viernes porque "Ya sentía que me moría", Georgina Barbarossa explicó que decidió acudir a una guardia médica donde le hicieron una resonancia magnética, donde no salió ninguna lesión en el cerebro pero cada vez se sentía peor. Eran tantos los dolores de cabeza, náuseas y mareos "Que me iba tambaleando de un lado para el otro, y después ya no podía ni caminar".

Fue allí que la actriz reveló cómo le descubrieron que se le habían desacomodado los otolitos (unas pelotitas que hay en lo oídos). Tras no poder salir al aire el lunes 8 de agosto, Georgina volvió a su casa. "Ahí dije esto no es normal. Entonces me llama mi hijita postiza, Muriel Santana, que ella no tuvo lo mismo que yo, y con Alejandra (Benevento, su manager) me llevaron de los pelos con el Dr. Previgliano, que es el director del Hospital Fernández".

"Ahí me miró, y en dos segundos me dijo: 'otolitos'. Entonces me derivó inmediatamente a su hermano. Lo fui a ver y me empezaron a mover como una vaca muerta. Te revolean por el aire, para un lado y para el otro para que se acomoden", concluyó la actriz y conductora ya recuperada y aliviada.

La frase explosiva de Nancy Pazos tras reemplazar a Georgina Barbarossa: ¿un palito para Telefe?

La semana pasada Georgina Barbarossa se ausentó en su programa en Telefe, A la Barbarossa, por un problema de salud. El lunes y el martes, en el lugar de la conductora estuvo Nancy Pazos, panelista del ciclo. Sin embargo, el miércoles, los productores llamaron a Verónica Lozano para esté en la silla de su colega. Algunas versiones indicaban que esa decisión no fue bien recibida por parte del equipo del envío matutino.

nancy-pazos.jpg Nancy Pazos disparó contra Telefe, al asegurar que para el canal de Martínez ella es sólo conductora de radio.

El cronista de Socios del espectáculo (El Trece) entrevistó a Pazos para preguntarle por los cambios sorpresivos en el ciclo. La periodista lanzó una frase picante.

"El lunes y el martes hice la conducción. Después se confirmó que lo de Georgina no era por 48 horas, que era algo más largo, y el canal decidió buscar a una conductora, como tiene que ser. En este caso, Vero Lozano", explicó la panelista.

"¿Pero vos sos conductora?", le retrucó el notero. "No para Telefe. Yo puedo conducir un programa de radio. Yo soy muy picante. Mi aspiracional no es ser conductora de Telefe, no tengo el physique du rol", sentenció Pazos.