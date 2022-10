Gerard Piqué suma otro grave problema tras su separación de Shakira

En este contexto, Gerard Piqué estaría afrontando un dolor de cabeza bastante grande en lo laboral por quejas y renuncias en su empresa Kosmos, vinculada al mundo del deporte y a medios de comunicación.

Según contó Jodi Martín, el paparazzi que sigue los pasos del jugador, sus empleados están muy descontentos porque no está presente en la compañía.

"Me aseguran que Gerard Piqué no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y está habiendo un problema serio en ella", expresó el fotógrafo en el programa televisivo Socialité.

Y añadió: "Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado. Le transmitieron a Piqué que están descontentos".

Shakira y Piqué

Shakira descubrió la verdadera identidad de una famosa modelo con quien la engañaba Gerard Piqué

Gerard Piqué y Shakira siguen sumando detalles de su escandalosa separación. Ahora, los medios del corazón españoles sostienen que el futbolista habría mantenido un romance con la modelo Bar Rafaeli durante el año 2012. La información la dio el periodista Jordi Martin, uno de los especialistas en el tema que tiene atrapado a todo el mundo.

“Hace unos días le hice llegar esta información a una persona cercana a Shakira. Después de mucho tiempo, por fin me han podido confirmar lo que en su día fue un secreto a voces", publicó Jordi Martin en sus historias de Instagram.

Y sumó: "La supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con Bar Rafaeli en el año 2012. Hace unos días, hablé con un íntimo amigo de Bar Rafaeli que es amigo mío desde hace muchos años y me pudo confirmar que el motivo de las múltiples visitas de la top model a Barcelona era este. Esta información se la hice llegar a Shakira a través de su persona de confianza que se quedó atónito”.

Acto seguido, el paparazzi sumó más datos: “Desde hace un mes aproximadamente Shakira es conocedora de esta información porque así se la hice llegar a la persona de su máxima confianza”.