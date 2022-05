Germán Martitegui confirmó que fue a los premios Martín Fierro con fiebre

"Voy a decir esto una sola vez", arrancó diciendo el jurado de MasterChef Celebrity. "El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral", añadió.

"Como a todos los que fuimos de MasterChef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir", prosiguió luego Martitegui.

"No me lo olvido más! Gracias Aptra", cerró. De inmeditao su tuit se llenó de mensajes críticos como por ejemplo: "Ok.,pero esa aclaración la hubieses dicho antes !!!!!" y "No aclares q oscurece como vas a ir con un cuadro viral???".

Germán Martitegui

Jey Mammon tiene Covid y suspendió su debut teatral

Este jueves, Jey Mammon dio positivo de coronavirus y debió suspender el estreno de su obra de teatro, que era el próximo miércoles 25 de mayo.

“Informamos que la temporada de Jey Mammon -prevista para debutar el próximo 25 de mayo- se pospone por una semana motivado por resultado Covid positivo del protagonista. Todas las entradas adquiridas quedan validadas para los mismos días y horarios de la semana siguiente”, informaron desde la cuenta de Twitter del complejo Multiteatro.