Germán Martitegui fulminó el plato del Turco Husaín en MasterChef Celebrity: "Esto ya no va"

“Me parece que le falta cocción. El corte tiene una grasa intramuscular y se beneficia de una cocción larga. Estamos llegando a la final, Turco: esta mezcla de puré con papa rosti, sin salsa, para cumplir, no va", sentenció Germán, algo indignado por lo que estaba recibiendo de parte del participante.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

La competencia volvió a subir la vara este lunes en MasterChef Celebrity (Telefe), con una gala de eliminación cargada de tensión y un desafío que no dio lugar a errores. Los participantes que llegaron a esta instancia con delantal negro debieron enfrentarse a una prueba técnica compleja, centrada en la codorniz y una selección de vegetales mini, bajo la atenta mirada del jurado.

En esta oportunidad, las cocinas se encendieron para Evangelina Anderson, Emilia Attias, Claudio “Turco” Husaín, Andy Chango, Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez. Si bien varios platos presentaron observaciones, fue la proteína principal la que terminó marcando el destino de uno de los concursantes.

Entre los rendimientos más destacados de la noche estuvo el de Evangelina, quien sorprendió con una preparación acompañada por una salsa de ciruelas, oporto y echalote. El jurado elogió especialmente su desempeño, no solo por la técnica lograda, sino por un dato que no pasó inadvertido: consiguió una cocción precisa sin haber probado nunca carnes, debido a su condición de vegetariana.

En contraste, Emilia recibió como devolución la falta de salsa en su plato; a Andy le marcaron la escasa presencia de vegetales; y a Miguel Ángel, detalles a mejorar en el emplatado. Aun así, todos lograron sortear la prueba. Desde el jurado remarcaron que “las diferencias entre los platos fueron mínimas”, algo que, según explicaron, es habitual en esta etapa avanzada del certamen, donde el nivel general es más parejo.

Al momento de las definiciones, Attias y Anderson fueron las primeras en recibir la noticia de que seguían en competencia. Luego llegó el turno del músico y el exfutbolista, quienes también obtuvieron el visto bueno del jurado para continuar.

La eliminación quedó entonces reducida a Miguel y el ex de la China Suárez. Sin rodeos, Germán Martitegui fue contundente: “Los dos tuvieron los peores platos”. Y agregó: “Un plato con muchos vegetales y otro con pocos. Si fuera por nosotros ninguno de los dos seguiría pero nos tocó elegir”, antes de anunciar que quien debía abandonar el reality era Rusherking, que había regresado al certamen a través del repechaje junto a Esther Goris, eliminada la semana pasada.

Tanto Donato de Santis como Damián Betular destacaron la rápida adaptación del cantante tras su regreso, aunque coincidieron en que no alcanzó para sostener el ritmo de quienes venían compitiendo desde el comienzo. Rusherking, por su parte, asumió el resultado con autocrítica y aseguró que seguirá cocinando una vez fuera del programa.

La gala fue una de las más duras de la temporada, con reglas estrictas y sin concesiones. Los chefs impusieron condiciones exigentes a los peor puntuados de la semana, quienes debieron trabajar con ingredientes “mini” incluidos en sus cajas sorpresa, en un desafío que combinó técnica, creatividad y presentación, con un tiempo límite de 60 minutos.

Finalmente, tras la última deliberación, Rusherking se convirtió en el nuevo eliminado del reality culinario, sumándose a una extensa lista que ya incluye a Jorge “Roña” Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Momi Giardina, Sofi Martínez y Esther Goris.