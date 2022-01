Gianinna Maradona confirmó su separación de Daniel Osvaldo

Gianinna posteo separación.jpg Gianinna Maradona se despidió públicamente de su ex pareja, Daniel Osvaldo, confirmando su separación desde el 24 de diciembre pasado.

En tanto siguió con su adiós, con sabor a amarga tristeza de su parte, asegurando "Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos, pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. Lo que sean los demás no corre por mi cuenta ni por la tuya!".

"Se feliz hoy, mañana y siempre! Yo prometo que también!. Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo. La grandeza de lo simple que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas! Avanti Stone! La vida es una y sólo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser!" agregó Gianinna Maradona luego evidentemente molesta por los inevitables comentarios públicos.

Y ya como frase final, dejó sentada su posición frente a la prensa, los seguidores y los detractores que no se cansan de opinar sobre si vida privada: "La opinión es de todos, la vida es mía!".

Se supo el verdadero motivo por el cual se separaron Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

En medio de una ola de rumores, Rodrigo Lussich reveló esta semana en Intrusos el verdadero motivo de la separación de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. “Se separaron porque Daniel chapó con otra mujer y las amigas de Gianinna lo vieron y le dijeron ‘este tipo se está chapando a otra’. Por eso, Gianinna lo dejó”, arrancó diciendo Lussich en el clásico segmento de Las Bombas.

“Después se conoció que Daniel le pegó a un tipo, que se agarró con los fotógrafos. Pero todo fue porque él se había chapado a otra y Gianinna ya lo había dejado”, añadió, en referencia al escándalo que se habría originado en Miami y que los medios argentinos se hicieron eco.

Embed

“Ese es el verdadero motivo de la separación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo”, cerró el conductor.