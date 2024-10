Gladys La Bomba Tucumana sobre el feroz cruce con el jurado del Cantando 2024: "Me ningunearon"

Así las cosas este viernes, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Gladys La Bomba Tucumana se refirió asombrada al episodio en el que se vio envuelta involuntariamente. "Me cayó como raro porque fue sorpresiva la reacción de ellos, porque todos se sumaron, Aníbal, Milett, todo el mundo retándome. No entendía nada porque me llamaron para esto: para bajar o subir el puntaje libremente", aseguró de entrada.

"No sabía que tenía que preguntarle a ellos si podía subir o bajar puntos", remarcó todavía sin comprender lo sucedido y explicó con calma: " Traté de ser objetiva con una persona como Matías que evidentemente no canta, porque ellos en todas las galas lo vienen matando, entonces los juzgué desde otro lugar que ellos también juzgan. Ellos juzgan el calzado, el vestuario, cómo está parado, bajan puntos porque no les gusta el aro que tienen puesto, etc. Y de repente, casi me piden echar prácticamente porque yo había votado desde otro lugar en esa oportunidad".

Al tiempo que aclaró que no sabía que luego Matías hablaría de su salud mental y se quebraría, por lo que aseguró estar "mucho más feliz ahora de haberle subido el puntaje por lo menos para alentarlo".

Pero, volviendo a la actitud del jurado con ella, La Bomba Tucumana recalcó lo mal que le cayó la situación: "No me gustó porque estaba de invitada y me ningunearon un poco. La única que me hizo el aguante fue Sandra (Mihanovich). No me gusta que me maltraten porque saben que no me quedo callada y seguí firme a pesar de todo lo que me dijeron con la decisión que había tomado de ponerle 3 puntos más y que no me importaba el cuestionamiento de ellos, porque yo no cuestionaba su voto".

"La verdad es que no entiendo la reacción, nunca pensé que me iban a atacar todos", insistió la famosa cantante tropical y se preguntó en voz alta: "Aparte, por qué después a Sandra, que es una copada, no le dijeron nada cuando le subió 2 puntos. Ella votó tranquila. Es a mí no más, ¿para hacerme enojar y que me ponga a pelear?. Pero no van a sacar nunca más eso, porque yo no soy eso".

Por último, Gladys le aseguró a este portal su postura sobre participación en el VAR del Cantando: "Mientras esté ahí, voy a hacer lo que sienta. A mí no me dieron una regla para seguir. Me llamaron para hacer ese trabajo y lo voy a hacer bien y objetivamente siempre".

Matías Alé se quebró al hablar de su salud mental en el Cantando 2024: "Yo vivo de momentos"

Este jueves, en el Cantando 2024 (América TV), Matías Alé se presentó y con su partenaire Martu Scigliano interpretaron una cumbia: Corazón de Los auténticos decadentes.

Después de recibir la devolución del jurado y presenciar el cruce con Gladys La Bomba Tucumana, Alé abrió su corazón y habló de su salud mental. "Más allá de que nos vayamos o no la semana que viene, yo ya estoy feliz y agradecido". comenzó diciendo.

Acto seguido, se quebró y expresó: "Yo desde que pasé lo que pasé yo vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si yo me voy. Ya para mí es un montón".

Ahí, intervino la conductora Florencia Peña y le manifestó unas dulces palabras: "Sos una persona que inspira mucha fuerza, que inspira a los demás que inspira para seguir avanzando en la vida. Y creo que eso hace que se te quiera tanto".

"Estoy un poco sensible estos días. Con Migue Granados hicimos La Cruda, donde por primera vez, después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó. Y sé que tal vez a alguien le hice bien", sostuvo Alé.

"Chicos, yo tarareaba en una ducha de un neuropsiquiátrico y hoy estoy acá", dijo entre lágrimas. "Gracias. Porque a veces cuando uno abre el corazón uno no sabe quién está del otro lado y puede estar escuchando algo que le sirva", resaltó Peña.

"Por primera vez, hace muy poco que se está hablando de la salud mental. Es muy importante que referentes como vos puedan dar su testimonio. Te lo agradecemos un montón. Y sé que sos un tipo con un corazón muy abierto porque te conozco, porque he trabajado con vos, y creo que todos los que estamos acá te queremos mucho", cerró la presentadora.