Gonzalo Nannis se defendió de la denuncia de su ex por amenazas de muerte: "Es cuento"

"Llegué de laburar y dije me voy a clavar tres cervezas. Fui, me compré tres cervecitas para mí, compré cervezas para ella, y cuando llegué estaba la policía, que yo cuando me fui dije: 'te voy a clavar tres puñaladas'. Una cosa de locos", explicó sobre el episodio que su ex denunció y por el que fue detenido.

"Esto me volvió a pasar hace un par de años. Me acaban de poner una perimetral. Y con mi anterior pareja se había vencido (la perimetral)", remarcó Gonzalo Nannis.

"Tengo guardados los pelos que me sacó mi última ex pareja, todas las agresiones que me banqué", contó el hermano de la mediática, quien se mostró enojado por la denuncia en su contra.

"Nunca hice nada por mi hijo pero ahora sí voy a fondo", advirtió. Y recordó: "El ex novio de ella le pegaba y mi hijo terminó con la nariz rota. No lo denunció porque sino le sacaban la tenencia".

"Es cuento. Nunca quise meter a mis hijos en el medio pero ahora lo tengo que hacer", puntualizó Gonzalo Nannis.

En la noche del domingo efectivos policiales detuvieron a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, quien fue acusado de amenazar de muerte a su ex pareja.

El episodio ocurrió en el barrio porteño de Palermo y el hermano de la ex de Claudio Paul Caniggia fue detenido al instante tras llegar personal policial a un departamento tras el llamado de urgencia de una mujer al 911.

Tras llegar el personal policial al domicilio, la mujer denunció que fue víctima de amenazas y Gonzalo Nannis fue detenido y trasladado a una dependencia policial.

En noviembre de 2021, Gonzalo Nannis fue también arrestado tras mantener una fuerte discusión con la hija adolescente de la actual denunciante, con quien llevaba en ese entonces 8 años en pareja.