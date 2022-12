Gran Hermano 2022: Alfa se quebró al ver una foto de su hija

Embed

Con la foto de su hija en la mano, Alfa recibió después el abrazo de Marcos y Maxi. Luego, en una charla con Marcos en el jardín, abrió su corazón.

“Recién miraba la foto de mi hija y me muero de ganas de abrazarla. Siempre intenté hacer lo mejor. No sé si pude, pero intenté. Siempre la amé con toda mi alma, pero que esté lejos me da mucha impotencia”, dijo Alfa.

A lo que Marcos intentó darle ánimo: "Para vos está lejos, debe estar feliz por todo el cariño que te está dando la gente. Quedate tranquilo primo".

alfa.jpg

El firme consejo de Marcos a Alfa en Gran Hermano 2022: "No lo hagas devuelta"

El domingo, Agustín Guardis se convirtió en el octavo eliminado de Gran Hermano 2022, el reality de Telefe, al recibir el contundente 76.47% de los votos por parte del público.

En ese momento, cuando el joven estaba saliendo de la casa, Thiago Medina cruzó fuerte a Walter Alfa Santiago y le marcó que no le gustó que haya aplaudido en ese momento.

Lo cierto es que en una charla en soledad en la cocina con Alfa, Marcos Ginocchio volvió sobre ese punto y le dio un firme consejo al hombre de 60 años.

"Viste que yo te dije que se iba Agustín", le dijo Alfa a Marcos. A lo que el estudiante de abogacía le marcó: "Tratá igual de que cuando se vaya alguien de no festejar. No es lindo hacer sentir mal a otra persona, sea quien sea".

"Te juro, ni festejé ni quise hacer sentir mal a nadie. Incluso, yo me acerqué a darle la mano y a darle un beso. Para mí, cuando estemos afuera, cambia todo", le respondió Alfa.

Y ahí Marcos volvió a repetir: "Por las dudas no lo hagas de vuelta porque la persona se está yendo y escucha un aplauso... Es como qué embole".