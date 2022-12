Gran Hermano 2022: el violento y desubicado comentario de Alfa que hizo quebrar a Julieta

“¿Qué te pasa?”, le respondió la modelo, y el continuó opinando sobre su cuerpo: “Sí, estás mucho más gorda... Se nota. Cuando entraste eras una tabla, ahora ya estás...”, dijo con un gesto tocándose la panza.

“Nacho, decí la verdad... No te rías, no seas porquería. Si vos me dijiste que están todas más gordas”, insistió Alfa, y Julieta estaba notablemente quebrada.

Gran Hermano 2022: Daniela estalló contra Alfa ¿y su mano larga?

A medida que pasan los días en Gran Hermano 2022 (Telefe), la peleas, entredichos y conflictos entre los participantes son cada vez más frecuentes. En este caso, fue Daniela Celis quien terminó llorando en el confesionario y disparando contra Walter Alfa Santiago por una supuesta broma en la que le tocó la cola.

“Yo no soy de quejarme, pero me estoy sintiendo incómoda”, comenzó explicando la morocha frente a la cámara del cuarto rojo, un tanto agobiada por lo sucedido y luego de la charla con Agustín y Maxi quienes le aconsejaron que expusiese el accionar de Alfa.

Lo cierto es que todo comenzó como un juego en el que Romina le reboleó una ojota a Alfa, por lo que él fue hasta la habitación de la mujeres, y a modo de chiste le dio un chancletazo a ella, a Daniela y a Julieta.

“Alfa agarró la chancleta y me hizo paf en la cola”, se la oyó contarle Daniela Celis a sus compañeros. “La próxima que te toque el cu... le bajás los dientes”, disparó entonces enojado Frodo.

Mientras el estratega de Gran Hermano intentaba convencerla de que acusase al mas grande de la casa, la morocha deslizó que tenía miedo de quejarse porque con Alfa "está todo bien". “Si no toman ninguna medida en contra de él, vos al menos sabés que lo dijiste”, se sumó Maxi.