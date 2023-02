Gran Hermano 2022: Alfa y Romina, cara a cara y en vivo, se dijeron de todo

image.png

Ante la consulta de Santiago del Moro sobre si creen que van a poder resolver este distanciamiento, Alfa respondió "yo creo y espero que sí", pero Romina no estaba en su misma sintonía, y sigue sin perdonar las duras palabras que él tuvo con ella.

"Cuando el estuvo mal yo estuve, y cuando yo estuve mal pasó todo lo contrario", dijo la participante de Moreno, tajante. "El tiene su pensamiento, yo no lo comparto, y a mi pelear me hace muy mal, capaz que afuera no se, podemos llevarnos mejor, hoy elijo llevarnos bien en la convivencia y que no avance más que eso porque me da miedo que vuelva a pasar lo mismo".

Gran Hermano 2022: la asquerosa actitud de Alfa con sus compañeros

En medio de la trasmisión en YouTube de Gran Hermano 2022 se vio una escena desagradable, que protagonizó Walter Alfa Santiago.

El más veterano de la casa estaba en la habitación junto a Marcos y Nacho. Cuando se estaba retirando, el hombre de Tigre soltó una flatulencia.

"¡Que hijo de P...!", exclamó el joven de Almagro antes el gesto desagradable de su compañero. El salteño se mostró inmutable en su cama y no dijo nada sobre la actitud del polémico participante del reality de Telefe.

Alfa se siente fuerte en el juego luego de haber sido salvado por Camila en la última gala de nominación. Por otro lado, el hombre de Tigre está feliz por la reciente salida de Ariel Ansaldo, su principal enemigo en el juego.