Gran Hermano 2022: alguien usó la espontánea y se viene una sanción

Tras la gala del domingo, Daniela Celis, Walter Alfa Santiago y María Laura Álvarez se quedaron charlando en la cocina. La ex diputada le comentaba al más veterano de la casa que Agustín Guardis habría sido quien utilizó ese recurso.

Este lunes, Santiago del Moro estará al frente de una emisión caliente de Gran Hermano 2022, con un mano a mano con Lucila Villar y todo sobre la espontánea.

Pero eso no es todo. También queda pendiente conocer una sanción para los participantes, algo que se anunció hace unos días, pero todavía no se dio a conocer.

La tremenda confesión sexual de Julieta en Gran Hermano 2022

En una charla picante con Coti Romero y Daniela Celis en la casa de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio lanzó una fuerte confesión sexual.

Disney -como le dicen cariñosamente en el reality- le comentó a las chicas que ella no puede seguir adelante una relación si no se siente enamorada desde el primer día.

“Cuando digo ‘un día me gusta y al siguiente, no’, corto. Digo ‘no estoy más enamorada’. Porque cuando estás enamorada, lo ves lindo de todas formas”, afirmó.

En ese momento, Julieta recordó que terminó con un ex en pleno acto sexual. “Una vez le estaba chupando la p... y dije ‘no, o sea, no quiero más hacer esto’. Y corté...”, precisó.

Coti y Daniela estaban un tanto sonrojadas, pero Disney permanecía inmutable. “Te lo juro. Me di cuenta en ese momento. Estaba ahí y dije ‘no, no, no quiero más esta p...’”, remató.