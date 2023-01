Gran Hermano 2022: Ariel se vengó de Alfa con una desopilante imitación

Así, el parrillero aprovechó para vengarse del hombre que lo maltrata desde que ingresó a Gran Hermano en el repechaje exagerando los típicos movimientos y frases recurrentes de Alfa.

Ariel imitando a Alfa - GH 2022.jpg Ariel Ansaldo imitando a Walter Alfa Santiago dentro de la casa de Gran Hermano 2022.

"¿Qué están haciendo?", disparó Ariel emulando a Alfa, quien suele controlar lo que comen o dejan de comer en la cocina. "Ah... pero cuando nadie lo ve...", lo chicaneó inmediatamente, corriendo hacia la heladera para comer en secreto.

Y si bien el más grande de la casa se tentó con el paso de comedia sabiendo que se trataba de él, no dio el brazo a torcer cuando Santi le preguntó si sabía de quién se trataba. "No se, tengo dudas. Yo no como dulce de leche", se atajó.

En tanto, sobre las virtudes de Alfa, el parrillero aseguró que "Tiene un corazón de la puta madre. Es leal con su juego y pensamientos, se la banca". Mientras que sobre sus defectos, lanzó: "Es controlador, obsesivo, peleador. Tampoco son grandes defectos", cerró conciliador.

La tremenda frase gordofóbica de Alfa sobre Ariel en Gran Hermano 2022

Walter Santiago no puede ni ver a Ariel Ansaldo. El más veterano de la casa de Gran Hermano 2022 le declaró la guerra al participante de Berazategui ni bien puso un pie en la casa televisiva.

Lo cierto todas las semanas se genera algún tipo de enfrentamiento entre Alfa y su rival en el juego. Hace unos días en una charla con Romina, Daniela y Julieta, Alfa lanzó dichos repudiables sobre Ariel, a quien atacó por su sobrepeso.

"Mirá... está hablando con las cámaras. Come y habla solo. ¡Es una rata inmunda! ¡Lo odio!", expresó el hombre de las bandanas sobre el participante de Berazategui.

alfa ariel.jpg

"Entró para hacerme mierd... a mí. No tiene la más put... idea con quién se cruzó el boludo... Se cruzó con un tren de frente, que lo va a despedazar. ¡Van a saltar pedazos de gordo por todos lados!", agregó.

En ese momento de furia, Alfa estaba convencido de que Ariel sería el próximo eliminado del reality, cosa que hasta el momento no sucedió. "Conmigo se hizo el vivo.... habló boludeces de mí... ¡Bancate la que se viene!", remató.