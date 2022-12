Gran Hermano 2022: El Conejo dejó a Coti y la separación generó tensión en la casa

"Necesito acomodar un poco mis ideas, acomodar un poco mi cabeza. No te quiero ve sufrir más. Necesito que estés bien vos para estar bien yo”, sumó hacia Constanza Romero.

"No me voy a acercar más a vos. Y no por orgullo sino porque es mi forma de ser", le aseguró ella y agregó: "Si querés un tiempo te entiendo perfectamente y me lastima un montón, pero no puedo yo obligarte a algo".

Todo parece indicar que la decisión de "El Cone" tiene que ver con que, entre varios de los datos que filtró Juliana, comentó que Coti no era muy querida afuera, razón por la cual él decidió tomar distancia.

Fuerte pelea de Coti y el Conejo en Gran Hermano 2022: "Pelotu.. de mier.."

Después de la escena de celos de Coti Romero al Conejo Alexis Quiroga por Romina y Julieta, se dio una tremenda discusión entre los dos en Gran Hermano 2022.

Ambos mantuvieron una charla en el jardín en la noche de miércoles donde dejaron en claro que pasan por un momento de tensión en la relación.

Al ver que la joven correntina se iba, el Conejo le decía: "Vení". Como ella no contestaba, ahí el cordobés se molestó mucho: "Bueno, dame la cadenita. Sos tan ridícula".

Y ya en el living, le dijo muy enojado: "No contés más conmigo en nada. Con esas cosas muy personales no se jode, hacé lo que vos quieras... Pelotu.. de mier..".