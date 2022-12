Walter, ex de Romina de Gran Hermano 2022, reveló por qué se separaron

Lo cierto es que este lunes, el ex intendente de Moreno habló en el programa A la Barbarossa, Telefe, sobre los motivos en que derivaron en el final de la relación con Romina, madre de sus hijas.

Embed

"Ninguna separación es fácil. Sí hay mucho amor y tenemos hijos en común, una familia en común. La separación no se dio por falta de amor, se dio por otros motivos", dijo Walter, ex de la diputada.

Y al respecto del final de la relación, el ex funcionario rompió el silencio y aclaró: "No hubo engaño tampoco. Fue un desgaste".

En cuanto a cómo se lleva Romina con Alfa en la convivencia, dio su opinión: "Me encantaba como interactuaban. Ojalá no se peleen. Lo considero un amigo para Romina. Es un gran compañero. A Alfa lo rebanco".

romina walter.jpg

La charla entre Juliana y Romina que Gran Hermano interrumpió

Juliana Díaz sigue dando información del exterior en la casa de Gran Hermano 2022 después de su reingreso al reality y pese a haber sido ya duramente sancionada por romper las reglas.

En las últimas horas se dio un diálogo entre Juliana y Romina en la cocina que debió interrumpir Gran Hermano ya que Tini estaba contando algunas cosas de más sin dar nombres.

La santafesina repasó un diálogo que había tenido con otra participante que le había hablado mal de la ex diputada.

“Lo charlamos afuera, por eso no te puedo contar mucho. Como que no me la quisieron hacer a mí, pero en ese momento no me dijeron que tenía razón”, señaló Juliana.

“Claro, querían mufarme a mí”, sostuvo Romina, que se quedó pensando en esa información. “No sé como había sido, pero eran todas cosas que nos dejaban a nosotras cruzadas”, siguió Juliana.

La participante sigue brindando información del exterior, algo que tiene absolutamente prohibido, y ahí GH intercedió con su voz: “Juliana: recuerden que está prohibido hablar del afuera. Gracias”, advirtió tajante.