Gran Hermano 2022: el despectivo comentario de Alfa que hizo estallar de furia a Romina

Así, tras pelearse por el uso del baño de la casa más famosa de la televisión, la ex diputada hizo catarsis y exteriorizó una dolorosa frase que le quedó atragantada. "El otro día se re desubicó conmigo, me dijo 'quién te va a dar bola a vos con cuatro pibas'. No sabés cómo me habló. Y ahora se la vuelve a mandar", le contó una enojada Romina a sus compañeras en el cuarto.

Esta situación se generó tras discutir con Alfa por el uso del baño. Sucede que Uhrig quiso entrar al baño a hacer pis y el hombre de las bandanas había trabado la puerta porque se estaba bañando, y se cruzaron feo.

"No puedo entrar al baño. Dale, Alfa dejá abierto..." le recriminó Romina, al tiempo que él reaccionó disparando: "Me estás rompiendo los huevos". Y cuando ella le retrucó "¡Qué malhumorado que sos! ¡Sos insoportable!", él subió la apuesta exaltado y mientras se iba del baño le gritó: "La insoportable sos vos. Me voy porque tengo ganas".

Gran Hermano 2022: Romina enfrentó a Alfa por sus polémicos dichos sobre "las mujeres menopáusicas"

Romina Uhrig y Walter Alfa Santiago construyeron una especie de alianza desde que entraron a la casa de Gran Hermano 2022. Sin embargo, desde hace algunas semanas, el vínculo se quebró por una tensa discusión. El más veterano lanzó polémicas declaraciones sobre "las mujeres menopáusicas" y la ex diputada lo frenó en seco.

"A una señora de 60 la trato de usted y la ayudo a cruzar la calle", dijo Alfa. "¿Por qué no puede tener 60 años y ser canchera?", le cuestionó Julieta Poggio. "Una señora de 60 años es recontra joven. Tengo amigas de 60 están re bien, mejor que una de 30", opinó Romina.

"Ya de por sí la menopausia cambia a las mujeres...", siguió el hombre de Tigre. "¡Pará!", acotó Julieta. "¡Te estás yendo a la m...!", agregó la ex diputada. "No me estoy yendo a la m.... Estoy diciendo lo que creo. No me quieras hacer quedar mal. Estoy hablando que la menopausia cambia el caracter de las mujeres. Esta comprobado científicamente", argumentó Alfa.

"¡A vos porque te gustan las pendejas!", le retrucó Romina. "No, no me gustan las pendejas", se defendió el más veterano de la casa. "Sí, estás diciendo que te gustan de 22", le recordó la militante kirchnerista. "No, 34, 36, y no son pendejas", precisó Alfa. "Sí, para vos son pendejas, vos tenés 60 años", sostuvo Uhrig. "¡Con mi edad no te metas!", sentenció el participante de Tigre.