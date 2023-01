Gran Hermano 2022: el estratégico comentario de Agustín que hizo llorar desconsoladamente a Romina

"Extraño mucho a las nenas", balbuceó en medio de un desconsolado llanto mientras charlaba con Alfa, Julieta, Lucila y Camila. Ante las consultas de sus compañeros, explicó el motivo de su llanto: "Viste que Agustín dijo que el programa iba a durar dos meses más", quien hizo cálculos según la cantidad de participantes que hay dentro de la casa actualmente.

Romina Uhrig rompió en llanto tras escuchar a Agustín Guardis decir que la competencia de Gran Hermano 2022 podría extenderse más de lo convenido inicialmente.

"Si pensaban meter a las nenas, no lo van a querer hacer porque me va a hacer peor", alcanzó a inferir Romina Uhrig. Así como también se lamentó por no haber escuchado lo que dijeron sus hijas en el saludo vía video, porque no pudo evitar romper en llanto al verlas en la pantalla, a lo que se sumó luego el estratégico dardo de Frodo para debilitarla claramente.

"Te adelantaste, incluso por reglamento. No pienses en esto. A esta altura, te quedás, ganás y si te vas, vas a ganar también, te lo aseguro", disparó entonces Agustín frente a todos para que no quedase tan evidencia su comentario anterior.

Asimismo, Julieta explotó contra Agustín Guardis en una conversación privada con la ex diputada. "Este Agustín no sé si es pelotu... o se hace. Dijo pelotud... en vez de tirarte para arriba", lanzó furiosa calmando a su amiga. En tanto, luego Santiago del Moro anunció, para alivio de Romina, que en breve podrán volver a ver los videos con los saludos familiares.

Gran Hermano 2022: Santiago del Moro reveló quién hizo de nuevo la espontánea

Y tras asegurar que si reingresaba a la casa de Gran Hermano 2022 en el repechaje iría por Coti y por Thiago para vengarse de las traiciones que le hicieron, Daniela Celis por segunda semana consecutiva se adelantó a sus compañeros y clavó la espontánea en el confesionario.

Tras haber sacado de la casa a la correntina, en parte gracias a los 3 votos que le dio a través del mismo método que la llevaron a la placa, ahora Daniela volvió a entrar al confesionario en primer lugar para apuntar hacia sus otros objetivos.

Así lo anunció en la noche del martes Santiago del Moro al final de la emisión de El Debate (Telefe), y tras haberle anunciado a los jugadores que este miércoles les tocará nuevamente nominar en vivo.

Daniela Celis volvió a hacer la votación espontánea, probablemente para continuar con su venganza.

“La espontánea la hizo Daniela”, pudo leerse en el comunicado que mostró el conductor. Y más piante que nunca, del Moro definió la situación con una frase letal: “Pestaniela. Venganiela is back”, que traducido al español significa "Venganiela volvió”.

Ahora resta saber si Daniela efectivamente le dio los 3 votos a Thiago para continuar con su venganza, o a quiénes intentará mandar a la placa de eliminación. Claro que eso se develará este miércoles por la noche.