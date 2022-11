Gran Hermano 2022: el hijo de Juan Reverdito criticó duramente el juego de su padre

Al tiempo que se animó a analizar las actitudes del taxista. “Como que quiere jugar muy rápido porque es todo muy nuevo para él”, confió el joven que dejó claro que no tiene intenciones de regresar a Argentina salvo en modo vacaciones.

Juan Cruz hijo de Juan Reverdito - GH2022 - A la Barbrrossa - Captura.jpg Desde España, Juan Cruz, el hijo de Juan Reverdito, pidió que su padre se libere en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe).

Además, sobre qué consejo le daría a su padre, Reverdito hijo confió: “Le diría disfrute un poco más el momento que está viviendo”. Y explicó emocionado que “Él entró a ganar porque quiere cambiar su vida, porque siempre la peleamos un montón. (…) Él quiere ganar porque quiere comprar su auto, quiere trabajar y depender de sí mismo, no deberle nada a nadie”.

Asimismo, reconoció verlo muy tenso dentro de la casa de Gran Hermano, al tiempo que pidió “que se libere un poco más y empiece a disfrutar lo que es la casa”. “Yo creo que es un juego en el que uno tiene que disfrutar el momento para que la gente comience a conocerlo como realmente es. Es amiguero, le gusta joder, jugar, pasarla bien”, declaró también el hijo del hincha de San Lorenzo.

Por último, el joven de 24 años concluyó su análisis explicando: “Por ahí a mucha gente no le está gustando porque se apuró mucho en entrar y jugar, y querer resaltar y a la gente no le gustó ese juego”.

Juan reveló la lista de los que no soporta más en Gran Hermano 2022

Tras la salvación a último momento y lágrimas de Walter Alfa Santiago, la semana pasada quedaron en la placa de Gran Hermano 2022 los integrantes de Los Monitos ya consumada la eliminación del reality de Tomás Holder: Martina, Nacho y Juan.

Lo cierto es que en charla con Gran Hermano, Juan Reverdito reveló los nombres de los participantes con los que no se lleva para nada bien en la casa. Y la lista fue bastante larga.

El participante se sinceró sobre la convivencia y su nominación: “Me siento bien, tengo buena vibra ahora porque me doy cuenta de que ya dependo de la gente. La gente decide si quieren que me quede”.

Y remarcó: “A mí me votó la mayor parte de la casa. Obviamente, que me votaron todos los hombres menos Nacho”.

“Hay gente que me cae muy mal acá adentro", dijo Juan. Y ante la consulta de GH sobre quiénes eran en particular, detalló sin vueltas: "Me cae mal el cordobés (Maximiliano Giudici), Alexis Quiroga, Marcos Ginocchio, Thiago Medina".

"No tienen respeto por nada, entonces ya me molesta escuchar sus voces”, remarcó el taxista de 42 años.