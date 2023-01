Gran Hermano 2022: el inesperado problema en la casa, que preocupa a todos los participantes

Embed

Al parecer, la casa tiene problemas de presión en las cañerías, lo que hace que falte agua en ciertas horas del día. Anoche, Romina fue la primera en darse cuenta del inconveniente.

"No hay agua. Y parece que hasta mañana no va a haber agua", comentó la ex diputada, preocupada porque no podía lavar los platos.

Romina fue al confesionario y avisó del inconveniente. "Está todo sucio. ¿No nos van a dar agua?", se quejó la ex pareja de Walter Festa luego de hablar con la producción.

Gran Hermano 2022: Julieta estalló de furia contra Thiago por una actitud egoísta

En las últimas horas, en Gran Hermano 2022, Julieta Poggio estalló de bronca contra Thiago Medina. Disney -como le dicen en la casa- se enojó con el chico de La Matanza porque tuvo una actitud egoísta.

Después de la salida de Coti Romero, la última eliminada del juego, Romina Uhrig preparó la cena para sus compañeros, como ocurre cada domingo.

Julieta se había reservado un brownie para el postre. Sin embargo, la joven fue a buscar el recipiente donde había reservado su porción y se llevó una sorpresa: ¡ya no estaba ahí!

Disney no podía contener su indignación. "¿Qué les pasa? ¿Quién se comió mi brownie? ¡Que ratas!", exclamó, sumamente molesta.

Finalmente, Thiago reconoció haber sido el autor del robo. "Esto no me lo voy a olvidar. El otro día te comiste mi chori y ahora el brownie", sentenció la joven.