Gran Hermano 2022: el picante mensaje del novio de Julieta contra Agustín 

"Se pone esas calzas bolu.. Encima todo cortito. Me rompe las cabeza esas cosas", dijo el participante en charla con el Conejo, Alexis en el living.

Lo cierto es que en medio de este tema, quien rompió el silencio desde el exterior fue Lucca Bardelli, novio de Julieta, quien desde las redes sociales apuntó fuerte contra Agustín.

“Qué tipo desagradable”, publicó el joven en su cuenta de Instagram junto a una foto de Agustín y un claro emoji contra él.

Cabe recordar que Agustín remarca en cada nominación que siempre piensa en la estrategia. Ya formó parte de varias placas y en el exterior hasta tuvo el apoyo de la Frodoneta, como se hacía llamar su grupo de fans.

Julieta explotó contra Alfa en Gran Hermano 2022: "¿Quién te crees que sos para decirme nena?"

Después de la incomodidad que siente en la casa por ciertas actitudes de Agustín Guardis, Julieta Poggio se cruzó muy fuerte con Walter Alfa Santiago en Gran Hermano 2022.

La joven cruzó al hombre de 60 años por su manera anticuada de pensar y su despectiva opinión sobre sus compañeras de la casa.

Cuando Julieta lo acusó de haber hablado mal de una de las chicas, él le contestó llamándola "nenita", lo que motivó una dura respuesta de la joven modelo.

"Me parece cualquiera lo que decís, tenés un pensamiento anticuado. Decís que tu mamá y tu hija son unas reinas, ¡Todas somos unas reinas, todas!", le dijo a los gritos.

"No, te estás confundiendo", le respondió Alfa. Y Julieta se sacó más: "¿Qué no, Alfa? Todas las mujeres somos unas reinas". "No, una tipa que se acuesta en un dormitorio adelante de 10 tipos no es una reina", lanzó el hombre.

"Sigue siendo una reina igual, o qué... ¿Es una pu..? Me saca, me saca, siempre critica a todos, te hacés la víctima y sos el primero que critica a todos", retrucó Julieta muy enojada.

"Hago lo que quiero. Hacé tu vida y tu juego", le dijo él. "No me gusta que me digas nena, ¿Quién te crees que sos para decirme nena? A mí no me vas a decir así", le remarcó Disney enfurecida. "Bueno, Julieta. No tengo ganas de hablar con vos", finalizó Alfa.