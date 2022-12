Gran Hermano 2022: fuerte incomodidad de Julieta ante ciertas actitudes de Agustín

image.png

Y no es la primera vez que Julieta no se siente del todo cómoda con Agustín: “Posta, voy a empezar a hacer algo, bolu.... Hace unos días lo noto”.

“Y qué vas a hacer. Darle un beso. Otra no te queda”, bromeó Alfa sobre "Frodo", que es uno de los favoritos del reality, en medio de una charla en la que se hicieron varias bromas con los otros participantes.

Agustín ya estuvo varias veces en la placa y fue salvado por el público. Incluso, el participante recibió el apoyo de famosos como el Kun Agüero, Coscu y Duki.

Escándalo total en Gran Hermano 2022: un participante rompió el aislamiento

Julieta Poggio fue protagonista de un momento polémico en la casa de Gran Hermano 2022. La joven le contó a sus compañeros que tuvo contacto con el exterior de la casa y rompió el aislamiento.

Disney -como le dicen sus compañeros- relató que interactuó con una persona que estaba detrás de uno de los vidrios de la habitación. Ella se acercó y notó que ese sujeto estaba con un teléfono intentando sacarle una foto.

"Es muy loco lo del celular, te lo juro, me tiró un beso, aparte le vi la cara, nunca le había visto la cara así a alguien", le dijo Julieta al resto de los participantes.

https://twitter.com/pepeochoa88/status/1599612348150358017 En una los de la producción. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/fuLEjC20ke — pepe ochoa (@pepeochoa88) December 5, 2022

Alfa quiso saber cómo había ocurrido todo. "En la habitación escucho un ruido, miro y había un celular pegado. Como lo miro a los ojos, contacto visual, y me hace (le tira un beso)", siguió la joven.

"¿Te tiró un beso?", indagó Marcos, sorprendido. "Me tiró un beso. Lo juro por Dios. Y ahí se fue para atrás y no lo vi más. Pero le vi la cara con el celular y, como lo miré a los ojos, no le quedaba otra", detalló Disney.

En las redes, muchos usuarios cuestionaron el contacto que tuvo la joven con el exterior. ¿Gran Hermano tomará alguna medida?