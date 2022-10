Gran Hermano 2022: el polémico comentario de Tomás Holder sobre las mujeres con las que no saldría

“Si la mina es buena y es un diez que me parece hermosa, pero me dice ‘Tomi, te voy a buscar en colectivo y nos vamos para tal lado’, yo no me subo a un colectivo porque no me gusta, para mí pasa de un diez a… no sé, un ocho, sigue siendo linda… pero no tiene plata”, arrojó de manera polémica.

“O a un dos quizás pasa”, añadió. Este comentario llamó la atención de sus compañeros de grupo. “Ya está, no la quieras alegrar", le dijo Juan.

Gran Hermano 2022: Tomás Holder confesó haber cometido un delito

Los fans de Gran Hermano 2022 son quienes van a tomar la decisión final y Tomás está jugando al límite. Anteriormente, en una conversación con sus compañeros, el rosarino reveló que había salido con una chica de 15 años cuando él tenía 18.

Todo inició cuando los participantes empezaron a charlar sobre sus experiencias sexuales con mujeres a las que les llevaban cierta diferencia de edad.

Primero, Tomás Holder contó que había estado con alguien mayor, y luego agregó que también había salido con una chica menor de edad, siendo él mayor. Este hecho, que es considerado delito de estupro y de corrupción de menores, no detuvo al jugador del reality de contar sus relaciones pasadas.