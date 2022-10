Gran Hermano 2022: Tomás Holder contó como lo estafaron por querer cumplir uno de sus sueños

Sin embargo, algo que no tiene y es su sueño, según reveló, es la cuenta verificada en Instagram. Ese tilde azul que indica que sos una celebrity o alguien importante y no una cuenta fake que se hace pasar por esa persona.

Así contó que por intentar hacerlo lo estafaron en 700 dólares: “Estar verificado es mi sueño”, admitió y aseguró que al salir de Gran Hermano se le va a dar.

“Pagué 700 dólares y me estafaron. Me dijeron pagá 700 dólares y en 15 días estas verificado. Pasó un mes y el loco me bloqueó de Whatsapp, me quería matar”, reveló.

Gran Hermano 2022: Trascendió cómo es el pacto de fidelidad de Tomás Holder y su novia

Cinco meses antes de entrar a la casa de Gran Hermano 2022, Tomás Holder -el rosarino de 21 años- comenzó una relación con Paula. La joven reveló en una entrevista con LAM, América, que tienen un pacto de fidelidad.

"Es una situación complicada. Pero bueno, yo confío en él y él en mi. Lo hablamos antes de que entre. Hicimos un pacto y lo hablamos. Quedamos en que no puede estar con nadie. Puede hacer otras cosas, pero eso no", dijo al respecto la joven.

"Estoy en ventaja porque yo voy a ver todo lo que hace. Yo confío en él en que no va a hacer nada", sumó

Además, Paula advirtió que van a aparecer más videos prohibidos del joven influencer y advirtió que no era ella quien los va a filtrar. Tomás entró a la casa para “monetizar sus redes”, admitió la joven y Ángel de Brito celebró la sinceridad y acotó que le parecía una movida inteligente.